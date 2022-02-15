В Минэнерго заявили о перспективности строительства АЭС в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане планируют ввести лимит на участие в государственных закупках. Об этом на заседании правительства сообщил министр финансов РК Ерулан Жамаубаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В целях исключения монополизации рынка, а также предоставления возможностей роста малому и среднему бизнесу планируется установление лимита на участие в закупках", - сказал министр финансов.

Он также сообщил, что для исключения возможности установления завышенных требований к поставщикам и приобретения качественных товаров, работ и услуг планируется широкое применение унифицированных техспецификаций.

Кроме того, с 2023 года будет внедрен новый способ закупок с использованием стоимости жизненного цикла, что также будет способствовать повышению качества товаров, работ и услуг.

В целях повышения общественного контроля за заказчиками и качества осуществления закупок предлагается ведение и размещение в общем доступе рейтинга эффективности госорганов", - сообщил Жамаубаев.

Глава Минфина также отметил, что весь процесс госзакупок полностью переведен в электронный формат. В результате принятых мер за последние годы доля прямых закупок из одного источника сократилась с 64% до 39%.

С текущего года из закона исключены еще шесть оснований прямых закупок. Установлены требования о приоритетном осуществлении закупок конкурентным способом, а также ответственность первого руководителя заказчика за необоснованное применение одного источника. В целях совершенствования процесса закупок введен новый способ в виде электронного магазина. Также внедряются рамочные соглашения и конкурс с использованием рейтингово-балльной системы. Внедрен показатель финансовой устойчивости, который ограничил участие в закупках фирм-однодневок. Внедрен электронный депозитарий для автоматического расчета опыта работы поставщиков в сфере строительства", - рассказал спикер о проделанной работе.

По закупкам субъектов квазигосударственного сектора министр доложил, что с текущего года введен в действие закон, регулирующий закупки нацкомпаний, в том числе фонда "Самрук-Казына".

Так, по нацкомпаниям сокращены 12 оснований для закупок из одного источника, а по фонду - 10. При этом закупки нацкомпаний полностью автоматизированы и максимально приближены к подходам госзакупок.

Меры по сокращению закупок способом из одного источника в закупках нацкомпаний и фонда будут продолжены", - подчеркнул министр.

Также ведется работа по пересмотру порядка закупок фонда.

Здесь предлагается исключить закупки в рамках внутрихолдинговой кооперации. Также предложено сократить неконкурентные способы закупок, гармонизировать порядок с процедурами госзакупок и установить их регулирование одним документом, без излишних отсылок. Фонду важно обеспечить информационную наполняемость портала и предоставление участникам возможности для подачи жалоб в режиме онлайн", - добавил глава ведомства.