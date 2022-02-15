В Минэнерго заявили о перспективности строительства АЭС в Казахстане

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Учитывая предстоящий дефицит электроэнергии, необходимость снижения зависимости от угольной генерации ввиду мировой экологической повестки (…), учитывая износ сегодняшний производственных мощностей, а также огромный потенциал в развитии атомной энергетики в стране, на наш взгляд, строительство АЭС представляется наиболее перспективным решением", - сказал на брифинге СЦК Болат Акчулаков.
Он сообщил, что в Казахстане есть все преимущества для развития атомной энергетики.
Начнем с того, что сегодня Казахстан занимает первое место в мире по объему добываемого природного урана. Мы также имеем свое собственное производство компонентов ядерного топлива, а также у нашей страны сегодня есть доступ к услугам по изотопному обогащению урана", - отметил министр.
Он также напомнил, что в прошлом году на базе Ульбинского металлургического завода открылся завод по выпуску готового ядерного топлива для атомных электростанций Китая. Начато активное производство ядерного топлива.
Что касается кадрового потенциала и опыта, то в сфере атомной промышленности и науки у нас трудятся около 24 000 человек. В вузах Казахстана ведется подготовка, в частности с 2010 года, если считать, было подготовлено порядка 3 000 кадров по направлениям "ядерная и техническая физика", - проинформировал спикер.
Также Акчулаков отметил, что буквально на прошлой неделе в России между Казахстаном и РФ были подписаны меморандумы по подготовке кадров для этой отрасли в передовых российских вузах.