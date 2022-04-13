Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом планируют продлить на полгода

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Хотелось бы отметить, что на сегодня действует совместный приказ министерств энергетики, финансов и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны, и прорабатывается вопрос о продлении еще на 6 месяцев", - сказал Болат Акчулаков на заседании правительства.
Болат Акчулаков также отметил, что в рамках послания президента к народу Казахстана от 16 марта будет осуществлена работа по обеспечению аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам.
На сегодня для своевременного и стабильного проведения весенних полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей уже выделено 400 тысяч тонн дизельного топлива по цене 212 тысяч тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах (176 тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на 15 - 30% в зависимости от региона", - сообщил он.
В своем выступлении министр также проинформировал, что объем добычи нефти и конденсата за январь - март текущего года составил 22,7 млн тонн, или 107,6% к аналогичному периоду 2021 года.
За отчетный период экспортировано 17,6 млн тонн нефти, что больше на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Говоря о газовой отрасли, за отчетный период было добыто 15 млрд кубометров газа, показав рост на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года. Объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,7 млрд кубометров", - проинформировал глава Министерства энергетики РК.
При этом в связи с увеличением внутреннего потребления наблюдается снижение объемов экспорта газа.
За отчетный период было экспортировано 1,4 млрд кубометров товарного газа, что составляет 66,7% к аналогичному периоду прошлого года. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тысяч тонн, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил Болат Акчулаков.
По словам министра, причиной отставания от показателей прошлого года послужило снижение производства на заводе "Тенгизшевройл" в связи с нестабильной ситуацией экспорта на Украину.
В целом на сегодня остальные заводы производят сжиженный газ для внутреннего рынка в штатном, плановом режиме.
По итогам первого квартала текущего года произведено порядка 3,4 млн тонн нефтепродуктов, или 107,5% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе:
- показатель по автобензину составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 102,9%;
- объем производства дизельного топлива составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 110,5%.
По данным главы Минэнерго, показатель по авиатопливу составил порядка 170 тысяч тонн с ростом на 29,3% к аналогичному периоду прошлого года.
Что касается производства мазута, то его показатель равен 750 тысячам тонн, или 108,5% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, объем нефтегазохимической продукции составил 82,4 тысячи тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - проинформировал министр.
Он также добавил, что за отчетный период выработано 30,8 млрд кВт часов электроэнергии, что равно показателям аналогичного периода прошлого года – 100%.