Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом планируют продлить на полгода

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом за пределы страны планируют продлить еще на полгода, сообщил министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Хотелось бы отметить, что на сегодня действует совместный приказ министерств энергетики, финансов и Комитета национальной безопасности, в рамках которого введен запрет на вывоз бензинов, дизельного топлива и других отдельных видов нефтепродуктов автомобильным транспортом за пределы страны, и прорабатывается вопрос о продлении еще на 6 месяцев", - сказал Болат Акчулаков на заседании правительства.

Болат Акчулаков также отметил, что в рамках послания президента к народу Казахстана от 16 марта будет осуществлена работа по обеспечению аграриев необходимым объемом горюче-смазочных материалов по приемлемым ценам.

На сегодня для своевременного и стабильного проведения весенних полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей уже выделено 400 тысяч тонн дизельного топлива по цене 212 тысяч тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах (176 тенге/литр), что ниже розничных цен в среднем на 15 - 30% в зависимости от региона", - сообщил он.

В своем выступлении министр также проинформировал, что объем добычи нефти и конденсата за январь - март текущего года составил 22,7 млн тонн, или 107,6% к аналогичному периоду 2021 года.

За отчетный период экспортировано 17,6 млн тонн нефти, что больше на 5,3% в сравнении с аналогичным периодом 2021 года. Говоря о газовой отрасли, за отчетный период было добыто 15 млрд кубометров газа, показав рост на 8,2% к аналогичному периоду прошлого года. Объем внутреннего потребления товарного газа составил 6,7 млрд кубометров", - проинформировал глава Министерства энергетики РК.

При этом в связи с увеличением внутреннего потребления наблюдается снижение объемов экспорта газа.

За отчетный период было экспортировано 1,4 млрд кубометров товарного газа, что составляет 66,7% к аналогичному периоду прошлого года. Объем производства сжиженного нефтяного газа составил 717 тысяч тонн, что составляет 87,1% к аналогичному периоду прошлого года", - сообщил Болат Акчулаков.

По словам министра, причиной отставания от показателей прошлого года послужило снижение производства на заводе "Тенгизшевройл" в связи с нестабильной ситуацией экспорта на Украину.

В целом на сегодня остальные заводы производят сжиженный газ для внутреннего рынка в штатном, плановом режиме.

По итогам первого квартала текущего года произведено порядка 3,4 млн тонн нефтепродуктов, или 107,5% к аналогичному периоду прошлого года, в том числе:

- показатель по автобензину составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 102,9%;

- объем производства дизельного топлива составил 1,2 млн тонн, к прошлому году – 110,5%.

По данным главы Минэнерго, показатель по авиатопливу составил порядка 170 тысяч тонн с ростом на 29,3% к аналогичному периоду прошлого года.

Что касается производства мазута, то его показатель равен 750 тысячам тонн, или 108,5% к аналогичному периоду прошлого года. Кроме того, объем нефтегазохимической продукции составил 82,4 тысячи тонн, что более чем в 2 раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года", - проинформировал министр.

Он также добавил, что за отчетный период выработано 30,8 млрд кВт часов электроэнергии, что равно показателям аналогичного периода прошлого года – 100%.