В Казатомпроме опровергли информацию о приватизации некоторых активов

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НУР-СУЛТАН. 23 МАЯ - АО "НАК "Казатомпром" опровергает информацию о приватизации некоторых своих активов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
АО "Национальная атомная компания "Казатомпром" в ответ на проект постановления правительства РК, размещенного для публичного обсуждения на портале электронного правительства, а также на недавние сообщения в СМИ о встречах между казахстанскими и российскими официальными лицами сообщает следующее:
20 мая 2022 года опубликован проект обновленного списка компаний, подлежащих приватизации в соответствии с планом приватизации правительства РК, в который вошли дочерние предприятия Казатомпрома: геологоразведочное предприятие АО "Волковгеология", дочернее предприятие, оказывающее охранные услуги, ТОО "Qorgan Security" и уранодобывающая компания ТОО "СП Буденовское".
Опубликованная информация не соответствует действительности, а также установленным процессам раскрытия информации и корпоративного управления. Руководство компании и совет директоров Казатомпрома инициировали обсуждение с соответствующими государственными органами РК списка компаний, подлежащих приватизации с целью его корректировки, а также доведения до сведения государственных органов серьезной озабоченности компании в отношении недопустимого вмешательства в деятельность Казатомпрома, являющегося публичной компанией. Необходимо отметить, что в соответствии с текущим законодательством доля Казатомпрома в добычном предприятии ТОО "СП Буденовское" не может быть менее 50% (на данный момент - 51%)", - сообщили в пресс-службе нацкомпании.
Кроме того, в сообщениях СМИ о встрече казахстанской стороны с представителями российской государственной корпорации Росатом упоминалось, что стороны обменялись мнениями по вопросам энергетической безопасности и сотрудничества и Росатом выразил заинтересованность в дальнейших инвестициях в уранодобывающую промышленность Казахстана.
Казатомпром обращает внимание, что любые вопросы, затрагивающие изменения текущей структуры активов компании, будут рассматриваться с учетом действующего законодательства РК, существующих практик корпоративного управления, стратегических задач компании, а также текущих геополитических рисков и санкционных ограничений. Совет директоров компании продолжит обеспечивать защиту интересов миноритарных акционеров в условиях текущей геополитической неопределенности с целью эффективного управления рисками и создания долгосрочной ценности для всех стейкхолдеров", - добавили в компании.