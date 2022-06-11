НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - В семи регионах Казахстана утверждены сниженные тарифы на комуслуги на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по итогам мая 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В 7 регионах страны (город Нур-Султан, Алматинская область, ВКО, Жамбылская область, Костанайская область, Мангистауская область, Павлодарская область) утверждены временные компенсирующие тарифы на общую сумму порядка 4,3 млрд тенге по таким услугам, как теплоснабжение, водоснабжение, водоотведение, электроснабжение и предоставление подъездных путей", - проинформировали в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий Министерства национальной экономики Республики Казахстан.

В КРЕМ подчеркнули, что, согласно законодательству о естественных монополиях, субъект естественных монополий (СЕМ) обязан ежегодно не позднее 1 мая года, следующего за отчетным периодом, представлять в уполномоченный орган отчеты об исполнении утвержденной тарифной сметы, об исполнении утвержденной инвестиционной программы.

Вместе с тем, согласно правилам формирования тарифов, анализ отчета субъекта об исполнении утвержденной тарифной сметы проводится ведомством уполномоченного органа, то есть тарифным ведомством в течение шестидесяти календарных дней со дня его поступления.

Комитет по регулированию естественных монополий МНЭ РК отмечает, что неисполнение СЕМ определенных обязательств, к примеру по модернизации и развитию, которые он взял на себя при получении тарифа, влечет со стороны тарифного регулятора введение компенсирующего тарифа, то есть временное снижение тарифа до полного возврата потребителям неосвоенных средств.

Таким образом, КРЕМ и его территориальные подразделения рассмотрели и проанализировали отчеты тех субъектов-монополистов, чьи отчеты на сегодня уже рассмотрены на предмет исполнения утвержденной тарифной сметы и инвестиционной программы за 2020-2021 годов", - сообщили в комитете.

Отмечается, что на сегодня по результатам рассмотрения отчетов выявлены неисполнения обязательств по 30 СЕМ, из них такие крупные субъекты-монополисты, как АО "Астана-Энергия", АО "Астана-Теплотранзит" , КГП "Талдыкоргантеплосервис"и другие.

Снижение тарифов в разрезе услуг в среднем составило:

- теплоснабжение - 17%;

- водоснабжение - 7,4%;

- водоотведение - 3%;

- электроснабжение - 18,6%;

Вместе с тем хотелось бы отметить, что КРЕМ и его территориальные подразделения продолжают работу в части анализа отчетов субъектов-монополистов, результаты которых будут сообщены дополнительно", - добавили в пресс-службе.