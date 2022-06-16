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КТК приостановил работу двух причалов на 10 дней

15.06.2022, 11:04 11646
КТК приостановил работу двух причалов на 10 дней
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - С 15 июня запланировано начало работ по подготовке к утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
КТК в рамках реализации программы планово-предупредительных ремонтов, а также в рамках замены выносных причальных устройств ВПУ-1 и ВПУ-2 планирует в том числе проведение мероприятий, связанных с касанием морского дна: замену подводных манифольдов, установку якорей-кессонов, монтаж и укладку цепей и др.
 

В прошлом прибрежные морские районы неоднократно являлись зоной боевых действий. Кроме того, дно акватории по естественным причинам подвержено процессам перемещения донных пород и слоев воды. В этой связи нормативными документами морского порта Новороссийск и Черноморского флота (ЧФ) предусмотрен обязательный комплекс мероприятий по обследованию и устранению остаточной минной опасности до начала производства работ, связанных с касанием грунта", - сообщили в пресс-службе КТК.

 
В пресс-службе пояснили, что в ходе предварительных обследований в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 были выявлены гидроакустические и магнитные цели, требующие их дообследования и утилизации в случае необходимости.
 
С 15 июня 2022 года запланировано начало работ по дообследованию и утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории ВПУ-1 и ВПУ-2 силами МЧС России.
 

По итогам утилизации потенциально взрывоопасных предметов КТК получит заключение штаба Черноморского флота с разрешением производства работ, связанных с касанием дна, в акватории транспортной безопасности ВПУ-1 и ВПУ-2. Эксплуатация ВПУ-1 и 2 на период с 15 по 25 июня в рамках планового останова не будет осуществляться. Эксплуатация ВПУ-3 осуществляется в штатном режиме, что позволит выполнить заявки грузоотправителей", - добавили в КТК.

 

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Доля e-Trading от ретейла в РК составила порядка 4%

15.06.2022, 19:44 3581
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Доля торговли через интернет от общего объема ретейла в РК составила 3,6% против 4,1% в 2020 году, однако по сравнению с "докоронакризисным", 2019 годом доля e-Trading выросла вдвое, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Количество заказов через интернет тем временем сократилось за год почти в два раза, до 45,4 млн за 2021 год. За счет этого средний чек одной розничной покупки увеличился за год с 5,4 тысячи до 10,6 тысячи тенге, сообщает ranking.kz.
 
Наибольшие объемы электронной розничной торговли приходятся на три ключевых мегаполиса: Алматы (272,8 млрд тенге, или 56,6% от РК), Нур-Султан (49,2 млрд тенге, или 10,2%) и Шымкент (29,5 млрд тенге, или 6,1%). Самые слабые показатели зафиксированы в Кызылординской (1,3 млрд тенге), Мангистауской (2,2 млрд тенге) и Туркестанской (3,8 млрд тенге) областях.
 
Средний чек одной покупки через интернет в региональном разрезе варьируется от 5,3 тысячи тенге в Карагандинской области до 150,4 тысячи тенге в Жамбылской области. Крупные покупки в Сети делают также жители Туркестанской области - 131,2 тысячи тенге в среднем на один чек.
 
Почти одна пятая всего объема интернет-ретейла в 2021 году пришлась на покупку телефонов - 91,6 млрд тенге.
 
Следом среди наиболее популярных товаров, приобретаемых казахстанцами через интернет, идут электрические бытовые приборы (60,9 млрд тенге), косметические товары и туалетные принадлежности (54,6 млрд тенге), компьютеры, принтеры, сканеры и прочее периферийное оборудование и программное обеспечение (53,9 млрд тенге), детали и принадлежности для автомобилей (32,9 млрд тенге), строительные материалы (30,3 млрд тенге), а также ювелирные изделия и часы (30,1 млрд тенге).
 

Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября

15.06.2022, 16:13 7061
Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В Казахстане продлили до 30 сентября квоты на вывоз пшеницы и меслина, а также пшеничной и пшенично-ржаной муки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Ограничения на вывоз в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслина составят 550 тысяч тонн, на экспорт в третьи страны пшеничной и пшенично-ржаной муки - 370 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Министерством принимаются меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции. До 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тысяч тонн муки. По последним данным Зернового союза Казахстана, освоение квоты по пшенице составляет 50%, муки - 87%", - подчеркнули в ведомстве. 


Напомним, ограничение на экспорт зерна и муки было введено в апреле этого года. 

Ранее производители муки сообщили, что приостанавливают работу из-за нехватки зерна и роста его стоимости.

 

Выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца повысили в Казахстане

15.06.2022, 13:14 9431
Выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца повысили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года № 384 "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 апреля 2022 года", передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

С 1 апреля 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 апреля 2022 года, на четыре процента от размера получаемых социальных выплат", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

 
Постановление вводится в действие с 1 апреля 2022 года.
 

В Казахстане с 1 сентября планируют поднять стипендии

15.06.2022, 12:37 9991
В Казахстане с 1 сентября планируют поднять стипендии
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В Казахстане с 1 сентября планируют поднять стипендии обучающимся по государственному образовательному заказу, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно изменениям, разработанным Министерством науки и высшего образования РК, в правила назначения, выплаты и размеров государственных стипендий обучающимся в организациях образования, обучающимся по государственному образовательному заказу размер ежемесячной государственной стипендии устанавливается: 
 
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, за исключением студентов, обучающихся по педагогическим направлениям подготовки и направлению "Здравоохранение", - 36 660 тенге;
 
  • студентам, обучающимся по педагогическим направлениям подготовки в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800  тенге;
 
  • студентам, обучающимся по направлению подготовки "Здравоохранение" в организациях образования, реализующих образовательные программы высшего образования, - 58 800 тенге;
 
  • интернам - 61 660 тенге;
 
  • магистрантам - 86 987 тенге;
 
  • магистрантам, обучающимся в автономной организации образования "Назарбаев Университет", - 162 500 тенге;
 
  • докторантам - 195 000 тенге;
 
  • докторантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 195 000 тенге;

  • врачам-резидентам и магистрантам по направлению подготовки "Здравоохранение" - 100 036 тенге;
 
  • магистрантам Академии правосудия при Верховном суде Республики Казахстан, направленным на обучение из государственных органов, - на уровне должностного оклада по последнему месту работы, но не ниже размера государственной стипендии, установленного для магистрантов, обучающихся по государственному образовательному заказу;
 
  • студентам, обучающимся в организациях образования, реализующих образовательные программы технического и профессионального образования по рабочим квалификациям, - 21 787 тенге.

Проект поправок опубликован на сайте "Открытые НПА".
 

В Казахстане налоговые поступления в бюджет выросли в 1,5 раза

15.06.2022, 11:29 11181
В Казахстане налоговые поступления в бюджет выросли в 1,5 раза

НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - За 5 месяцев 2022 года налогов поступило больше в 1,5 раза по сравнению с прошлым годом, передает KAZAKHSTAN TODAY.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на 5 месяцев 2022 года исполнен на 106,8%. При плане 5894,2 млрд тенге поступило 6293,1 млрд тенге с перевыполнением на 398,9 млрд тенге. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,5 раза, или на 2145,3 млрд тенге. Об этом сообщили в Комитете государственных доходов МФ РК.

Уточняется, что республиканский бюджет исполнен на 100,3% (при плане 4273,5 млрд тенге поступило 4284,3 млрд тенге с перевыполнением на 10,8 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом в 1,6 раза, или на 1 686,9 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 123,9% (при плане 1620,7 млрд тенге поступило 2008,8 млрд тенге с перевыполнением на 388,1 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду 2021 г. на 29,6%, или на 458,4 млрд тенге.

"В сравнении с аналогичным периодом 2021 года наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по КПН - на 624,1 млрд тенге, или в 1,9 раза, НДС на товары внутреннего производства - на 494,4 млрд тенге, или в 2,2 раза, экспортная таможенная пошлина на нефть - на 356,5 млрд тенге, или в 2 раза, НДС на импорт из третьих стран - на 112,8 млрд тенге, или на 37,8%, налог на добычу полезных ископаемых - на 70,5 млрд тенге, или на 35,0%, и НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 66,6 млрд тенге, или на 20,5%",- уточнили в КГД.

Рост объясняется тем, что за 5 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года наблюдается рост цен на основные экспортные позиции, в том числе на нефть - на 65,1%, алюминий - на 44,0%, цинк - на 37,9%, свинец - на 12,6%, медь - на 10,1% и золото - на 4,4%. Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 56,4% (средняя ставка за январь-май 2022 года - 55,0$ за 1 тонну, январь-май 2022 г. - 86,0$ за 1 тонну).

Кроме того, товарооборот с третьими странами за 5 месяцев текущего года увеличился на 53,6% (экспорт вырос на 68,9%, импорт - на 19,9%).

Также оборот по реализации за 5 месяцев 2022 года в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 20,2% (с 40 604 млрд тенге до 48 809 млрд тенге).

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В Казахстане запустили информационную систему учета нефти и газового конденсата

14.06.2022, 15:00 20176
В Казахстане запустили информационную систему учета нефти и газового конденсата
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В Казахстане информационная система учета нефти и газового конденсата (ИСУН) введена в промышленную эксплуатацию, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

К системе уже подключены 25 нефтедобывающих организаций, 4 нефтетранспортные компании и 3 нефтеперерабатывающих завода. На текущий момент ведется работа по подключению оставшихся добывающих компаний к ИСУН", - проинформировали в пресс-службе Министерства энергетики Республики Казахстан. 

 
По данным ведомства, информационная система автоматизирует сбор данных с приборов учета на этапах подготовки, переработки и транспортировки нефти. Подчеркивается, что передача данных осуществляется в автоматическом режиме. 
 
Ключевые показатели внедрения ИСУН:
 
- поддержка принятия управленческих решений на государственном уровне на основе оперативных данных; 
 
- прогнозирование оборота сырой нефти и газового конденсата; 
 
- автоматическое формирование отчетов на основе полученных данных с приборов учета. 
 

Автоматический сбор данных с приборов учета позволит недропользователям сократить расходы на сдачу ежедневной отчетности в ручном режиме, а также минимизировать риски некорректного ввода данных ввиду исключения человеческого фактора", - добавили в министерстве.

 

С начала года более семи тысяч казахстанцев покинули страну

14.06.2022, 12:09 23191
С начала года более семи тысяч казахстанцев покинули страну
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - В январе-апреле 2022 года число прибывших в страну составило 5122 человека, число выбывших из страны - 7041 человек, сальдо миграции составило - 1 919 человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Основной миграционный обмен страны происходит с государствами СНГ. Доля прибывших из стран СНГ составила 85,3%, выбывших - 80,1% от общего числа мигрантов. 
 

Численность мигрантов, переезжающих в пределах страны, уменьшилась на 3%. По межрегиональным перемещениям положительное сальдо миграции населения сложилось в трех регионах страны: городах Алматы (11 577 человек), Нур-Султане (10 300 человек) и Шымкенте (1664 человека)", - информирует Бюро национальной статистики РК.

 

Ажар Гиният: Казахстан остается зависимым от импорта лекарств

14.06.2022, 11:52 22441
Ажар Гиният: Казахстан остается зависимым от импорта лекарств
НУР-СУЛТАН. 14 ИЮНЯ - Фармацевтическое производство в Казахстане обеспечивает лишь 24% потребности страны в лекарственных средствах и медизделиях. Об этом на заседании правительства рассказала министр здравоохранения Республики Казахстан Ажар Гиният, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Республика Казахстан остается импортозависимой в отношении как технологий и компонентов для производства лекарственных средств, так и широкого ряда фармацевтических препаратов и субстанций. Кроме того, отечественный научно-исследовательский и образовательный потенциал в сфере фармацевтики и вопросы финансирования находятся на низком уровне", - рассказал министр. Для оперативного решения проблем отрасли на сегодня министерством создается Координационный совет по вопросам развития медицинской и фармацевтической промышленности, в состав которого входят представители государственных органов и бизнеса.

 
Также министерством проводится работа по пересмотру оффтейк-контрактов с упором на инновационность, локализацию производств, привлечение иностранных инвестиций в фармацевтическую отрасль.
 

Для достижения доли 50% ОТП предпринимаются следующие меры: перевод акцента в ДД с медизделий на лекарственные средства; реализация проектов ДД, заключенных с ЕД; создание R&D-центров; справочно: R&D (research and development)-центр - центр исследования и разработок, предназначенный для разработки новых технологий и продуктов; локализация оригинальных препаратов с целью заключения ДД; заключение ДД на дорогостоящие инновационные препараты; ужесточение условий ДД, в том числе мер расторжения ДД", - проинформировала Гиният.

 
По данным Минздрава, за 2021 год фармацевтическая промышленность показала положительную динамику.

Объемы производства фармацевтической продукции составляют 123,9% по сравнению с 2020 годом (в денежном выражении объем фармацевтической продукции в 2021 году составил 199 млрд тенге, в 2020 году 138,3 млрд тенге)", - проинформировала министр. 

 
Несмотря на рост, в отрасли имеются следующие проблемы:
 
1) портфель ОТП представлен низкорентабельными генерическими препаратами;
 
2) ограничение процедур обращения лекарств в рамках ЕАЭС;
 
3) в РК отсутствует производство фармацевтических субстанций и низкий уровень экспорта готовой продукции;
 
4) имеется дефицит узкопрофильных специалистов фармацевтического производства;
 
5) отсутствие механизмов финансирования новых разработок лекарственных средств и медицинских изделий;
 
6) высокие стартовые затраты на запуск производства лекарств и медизделий при длительных сроках окупаемости.

В фарминдустрию Казахстана планируется привлечь 17 млрд тенге инвестиций от BigPharma.
 

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