Казахстанским банкам выделены очередные транши для льготного автокредитования

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НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - АО "Фонд развития промышленности" выделил очередные транши по программе финансирования льготного автокредитования банкам АО "Евразийский банк" и АО "Народный банк Казахстана", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Выделяемая сумма лимитов составляет:
- АО "Евразийский банк" - 10 млрд тенге;
- АО "Народный банк Казахстана" - 7,5 млрд тенге.
Таким образом, в рамках программы банкам-участникам переданы 90 млрд тенге, из которых:
- АО "Евразийский банк" - 25 млрд тенге;
- АО "Банк ЦентрКредит" - 27,5 млрд тенге;
- АО "Народный банк Казахстана" - 22,5 млрд тенге;
- АО "Forte Bank" - 15 млрд тенге.
После освоения выделенного транша оставшийся лимит в размере 10 млрд тенге будет выделен АО "Евразийский банк".
На сегодня банками-участниками одобрено 10 888 заявок на общую сумму 82 млрд тенге и выдано 4847 автомобилей", - сообщили в фонде.
В нем отметили, что нераспределенный лимит от общей суммы в 90 млрд тенге составляет 8 млрд тенге.
Заявки на получение автокредита в пределах данной суммы принимают только АО "Евразийский банк" и АО "Народный банк Казахстана". Остальные банки - участники программы полностью освоили выделенные лимиты. Дальнейшее предоставление новых автокредитов будет осуществляться банками-участниками в рамках револьверного механизма кредитования за счет возвращаемых кредитных платежей первичными заемщиками", - проинформировали в пресс-службе.