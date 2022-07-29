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В Нацбанке рассказали о ситуации на финансовом рынке в июне

28.07.2022, 19:10 10621
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Национальном банке Казахстана рассказали о ситуации на финансовом рынке в июне 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В июне 2022 года биржевой курс тенге изменялся в диапазоне 425,41-470,24 тенге за доллар США. На конец июня 2022 года биржевой курс тенге к доллару США составил 470,24 тенге за доллар США, ослабнув за месяц на 13,3%", - проинформировали в пресс-службе Нацбанка. 

 
Сообщается, что общий объем операций по валютной паре тенге - доллар США за месяц составил 12,1 млрд долларов США, в том числе объем биржевых торгов на Казахстанской фондовой бирже - 2,1 млрд долларов США, объем операций на внебиржевом валютном рынке - 10,0 млрд долларов США. В общем объеме операций на внебиржевом рынке доля одного дочернего банка составила 81,8%, или 8,2 млрд долларов США (в мае 2022 года - 81,5%, или 7,0 млрд долларов США), что было связано с хеджированием им собственного капитала от валютных рисков. 
 
Подчеркивается, что данные операции проводятся внутри банковской группы и не влияют на соотношение спроса или предложения иностранной валюты на внутреннем валютном рынке. 
 
По данным Нацбанка, в июне 2022 года население купило на нетто-основе наличную иностранную валюту на сумму, эквивалентную 91,5 млрд тенге. 
 

По сравнению с предыдущим месяцем данные расходы снизились в 2,7 раза (в мае 2022 года - 249,7 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом 2021 года (237,0 млрд тенге) объем нетто-покупок снизился в 2,6 раза", - сообщили в пресс-службе. 

 
Основной объем расходов был направлен на покупку долларов США - 46,4%, или 42,4 млрд тенге, российских рублей - 16,4%, или 15,0 млрд тенге, евро - 36,7%, или 33,6 млрд тенге. 
 

В разбивке по видам валют расходы на покупку долларов США за месяц снизились в 4,9 раза (снижение в 3,6 раза г/г), на покупку российских рублей выросли на 5,7% (снижение в 3,5 раза г/г) и на покупку евро выросли на 31,0% (рост на 15,1% г/г)", - сообщили в Нацбанке. 

 
Валовые международные резервы Национального банка за июнь 2022 года снизились, по предварительным данным, на 2,3%, составив 32,0 млрд долларов США. 
 
Отмечается, что уменьшение золотовалютных резервов произошло за счет оттока клиентских средств с валютных счетов в Национальном банке, а также снижения цены на золото. 
 
Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (51,9 млрд долларов США), на конец июня 2022 года составили 83,9 млрд долларов США. 
 
Денежная база в июне 2022 года расширилась на 8,2% и составила 10 688,8 млрд тенге (с начала года сужение на 2,5%). Узкая денежная база, т. е. денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 0,8%, до 7 096,5 млрд тенге (с начала года - на 2,2%). 
 
Денежная масса за июнь 2022 года увеличилась на 7,4%, составив 30 423,2 млрд тенге (с начала года - на 1,1%), наличные деньги в обращении увеличились на 6,0%, до 3260,2 млрд тенге (с начала года рост на 8,8%). 
 
Также сообщается, что объем депозитов резидентов в депозитных организациях на конец июня 2022 года составил 27 162,9 млрд тенге, увеличившись за месяц на 7,6% (в годовом выражении рост составил 8,1%). Депозиты юридических лиц увеличились за месяц на 8,2%, до 13 801,2 млрд тенге, депозиты физических лиц выросли на 7,0%, до 13 361,7 млрд тенге. 
 

Объем депозитов в национальной валюте за месяц увеличился на 4,5%, до 17 581,2 млрд тенге, в иностранной валюте вырос на 13,9%, до 9581,7 млрд тенге. Уровень долларизации на конец июня 2022 года составил 35,3% (в декабре 2021 года - 36,0%)", - проинформировали в пресс-службе. 

 
Депозиты юридических лиц в национальной валюте в июне 2022 года выросли на 3,2%, до 8715,6 млрд тенге, в иностранной валюте повысились на 18,1%, до 5085,6 млрд тенге (36,8% от депозитов юридических лиц). 
 
Также депозиты физических лиц в тенге увеличились на 5,8%, до 8865,6 млрд тенге, в иностранной валюте повысились на 9,5%, до 4496,1 млрд тенге (33,6% от депозитов физических лиц). 
 
Отмечается, что объем срочных депозитов составил 18 225,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 7,6%. В их структуре вклады в национальной валюте составили 11 950,0 млрд тенге, в иностранной валюте - 6275,8 млрд тенге. 
 
Средневзвешенная ставка вознаграждения по срочным депозитам в национальной валюте небанковских юридических лиц в июне 2022 года составила 11,6% (в июне 2021 года - 7,3%), по депозитам физических лиц - 11,4% (8,6%). 
 
Объем кредитования банками экономики на конец июня 2022 года составил 20 050,8 млрд тенге, увеличившись за месяц на 2,7% (в годовом выражении рост составил 27,5%). Кредитование юридических лиц за месяц выросло на 2,4%, до 8 080,9 млрд тенге, физических лиц - на 2,9%, до 11 969,9 млрд тенге. 
 
По данным Нацбанка, объем кредитов в национальной валюте за месяц увеличился на 1,9%, до 18 245,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам снизились на 0,1%, физическим лицам выросли на 2,9%. Объем кредитов в иностранной валюте увеличился на 11,8%, до 1804,9 млрд тенге. В их структуре кредиты юридическим лицам выросли на 11,9%, физическим лицам - снизились на 5,1%. Удельный вес кредитов в тенге на конец июня 2022 года составил 91,0% (в декабре 2021 года - 89,7%). 
 

Объем долгосрочных кредитов за месяц увеличился на 2,8%, до 16 599,8 млрд тенге, объем краткосрочных кредитов - на 2,1%, до 3451,0 млрд тенге. Кредитование субъектов малого предпринимательства за июнь 2022 года выросло на 4,5%, до 4168,1 млрд тенге (51,6% от общего объема кредитов корпоративного сектора)", - сообщили в пресс-службе. 

 
В июне 2022 года средневзвешенная ставка вознаграждения по кредитам, выданным в национальной валюте небанковским юридическим лицам, составила 15,8% (в июне 2021 года - 11,6%), физическим лицам - 17,2% (16,6%). 
 
Также сообщается, что по состоянию на 1 июля 2022 года на территории Республики Казахстан функционируют 19 платежных систем, в том числе платежные системы Национального банка, системы денежных переводов, системы платежных карточек. 
 

За июнь 2022 года через платежные системы Национального банка (межбанковскую систему переводов денег и систему межбанковского клиринга) было проведено 5,2 млн транзакций на сумму 63,3 трлн тенге (по сравнению с маем 2022 года наблюдается увеличение по количеству - 1,1%, по сумме - 20,0%). В среднем за день через указанные платежные системы проводилось 234,7 тысячи транзакций на сумму 2,9 трлн тенге", - проинформировали в Нацбанке. 

 
По состоянию на 1 июля 2022 года выпуск платежных карточек в Республике Казахстан осуществляли 19 банков и АО "Казпочта". Общее количество эмитированных и распространенных платежных карточек составило 60,2 млн единиц. Из них в июне 2022 года 50,2% платежных карточек (30,2 млн платежных карточек) были использованы для проведения безналичных операций и (или) операций по снятию наличных денег. 
 
С использованием платежных карточек казахстанских эмитентов за июнь 2022 года проведено 768,7 млн транзакций на сумму 10,8 трлн тенге (по сравнению с маем 2022 года количество транзакций увеличилась на 4,0%, сумма - на 11,0%). Доля безналичных платежных операций по количеству операций с использованием платежных карточек казахстанских эмитентов составила 97,0% (745,6 млн транзакций). Доля объема безналичных операций за этот же период составила 81,9% (8,8 трлн тенге). 
 
Сообщается, что в июне 2022 года общий объем денег, отправленных через международные системы денежных переводов, составил 0,28 млн переводов на сумму 118,4 млрд тенге. По сравнению с маем 2022 года объем переводов денег увеличился на 7,5%. Из общего объема отправленных переводов за пределы Казахстана направлено 93,6% от общего количества (0,26 млн транзакций) и 88,2% от общей суммы (104,4 млрд тенге) транзакций. По Казахстану через системы денежных переводов проведено 6,4% от общего количества (0,02 млн транзакций) и 11,8% от общей суммы (14,0 млрд тенге). Из-за рубежа через международные системы денежных переводов было получено 0,18 млн транзакций на сумму 91,9 млрд тенге. 
 
По данным Нацбанка, пенсионные накопления вкладчиков (получателей) по состоянию на 1 июля 2022 года составили 13 384,5 млрд тенге, увеличившись за июнь 2022 года на 613,7 млрд тенге, или на 4,8%. 
 

За июнь 2022 года произошло увеличение чистого дохода от инвестирования пенсионных активов на 505,4 млрд тенге, до 7 246,6 млрд тенге на 1 июля 2022 года. Количество индивидуальных пенсионных счетов вкладчиков по обязательным пенсионным взносам (с учетом ИПС, не имеющих пенсионные накопления) на 1 июля 2022 года составило 10,9 млн счетов", - сообщили в пресс-службе. 

 
Сумма пенсионных выплат за июнь 2022 года составила 36,7 млрд тенге. 
 
Основную долю совокупного инвестиционного портфеля ЕНПФ на 1 июля 2022 года занимают государственные ценные бумаги Республики Казахстан и негосударственные ценные бумаги эмитентов Республики Казахстан (42,6% и 21,4% от общего объема пенсионных активов соответственно).
 
1. Средневзвешенное значение доходности операций однодневного репо с ценными бумагами корзины ГЦБ с отсечением 5% сделок с наименьшей и наибольшей доходностью. 
 
2. ГЦБ в обращении в тенге (без учета ГЦБ в иностранной валюте). 
 
3. Для построения кривой доходности была применена методика определения функции доходности государственных ценных бумаг РК, опубликованная на официальном сайте Казахстанской фондовой биржи.
 

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МТИ: запрета на экспорт лука нет

28.07.2022, 19:15 10221
МТИ: запрета на экспорт лука нет
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В ходе заседания Межведомственной комиссии (МВК), состоявшегося 22 июля, рассматривался вопрос роста цен на лук, где отметили, что вопрос о введении запрета на вывоз лука не стоит, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Цена на лук в некоторых регионах выросла до 360 тенге. В этой связи на МВК было поручено МСХ РК совместно с Комитетом торговли МТИ РК и акиматам областей разобраться с причинами роста цен. Просим доверять официальным источникам информации", - сообщил официальный представитель МТИ РК Алишер Омирзак.

 

"Сокур Комир" оштрафовано за нарушение правил промышленной безопасности

28.07.2022, 15:34 14521
"Сокур Комир" оштрафовано за нарушение правил промышленной безопасности
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Государственные инспекторы департамента Комитета промышленной безопасности МЧС РК по Карагандинской области провели проверку опасных производственных объектов и опасных технических устройств ТОО "Сокур Комир". В результате выявлено более 20 нарушений, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Основной вид деятельности "Сокур Комир" - добыча угля открытым способом.
 

В ходе проверки обследованы 12 объектов (автомобильные дороги, породный отвал и другие). Выявлено 23 нарушения требований законодательства в области промышленной безопасности. Государственными инспекторами выдано предписание об устранении выявленных нарушений и наложено административное взыскание в виде штрафа по статье 298, часть 1, Кодекса РК "Об административных правонарушениях", - проинформировали в Комитете промышленной безопасности МЧС.

 
В частности, инспекторы установили, что предохранительный ограждающий вал рабочей площадки местами не соответствует проектной высоте. Не установлена на отвале схема движения автомобилей и транспортных средств. Разгрузочная площадка породного отвала не обозначена с обеих сторон знаками зоны разгрузки и планировки.
 
По итогам проверки проведено совещание с представителями предприятия, на котором рассмотрены выявленные нарушения, обсуждены сроки их устранения, а также даны разъяснения требований законодательства в области промышленной безопасности.
 

Казахстан планирует ввести запрет на вывоз каменного угля автомобильным транспортом

28.07.2022, 13:23 16791
Казахстан планирует ввести запрет на вывоз каменного угля автомобильным транспортом
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Комитет индустриального развития МИИР РК подготовил проект приказа "О некоторых вопросах регулирования вывоза угля". Документ опубликован для публичного обсуждения на портале "Открытые НПА", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Ввести запрет на вывоз с территории Республики Казахстан сроком на шесть месяцев автомобильным транспортом уголь каменный, брикеты, окатыши и аналогичные виды твердого топлива, полученные из каменного угля: уголь каменный, пылевидный или непылевидный, но не агломерированный (код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза 2701)", - говорится в проекте приказа.

 
Как отмечается в пояснительной записке к документу, согласно плану потребности угольной продукции для коммунально-бытовых нужд и населению на период 2022-2023 годы объем потребления угля составляет порядка 9,6 млн тонн, из-них на коммунально-бытовой сектор - 2,6 млн тонн, население - 7 млн тонн.
 

Вместе с тем в связи с резким похолоданием в сентябре 2021 года в центральных и северных регионах страны резко возрос спрос на уголь. Используя данную ситуацию, недобросовестные перекупщики в пиковый период закупа угля добавляли свои "накрутки" к цене угля, т.е. приобретали по 13 тысяч тенге и перепродавали до 30 тысяч тенге за тонну, что негативно отражалось для населения", - говорится в сообщении.

 
Также были сообщения, что уголь, предназначенный для внутреннего рынока, вывозится на экспорт.
 

Анализ показывает, что экспорт угля в соседние страны увеличился, в частности: в Кыргызскую Республику - на 19%, в Республику Узбекистан - на 30%. В 2021 году экспорт казахстанского угля в Кыргызскую Республику составил 1143 тысячи тонн, из-них на ж/д транспорте вывезено 1020 тысяч тонн (данные КТЖ). Соответственно, автомобильным транспортом в Кыргызскую Республику вывезено 123 тысячи тонн (2050 вагонов) казахстанского угля", - пояснили в МИИР. 

 
В целях исключения ажиотажа по обеспечению углем населения и энергетической безопасности Министерство индустрии и инфраструктурного развития РК считает целесообразным введение запрета на вывоз угля автомобильным транспортом в пиковый период, то есть с 1 августа 2022 года на 6 месяцев.
 

Более чем в два раза увеличат количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией

28.07.2022, 11:26 18661
Более чем в два раза увеличат количество авиарейсов между Казахстаном и Турцией
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Авиационные власти Казахстана и Турции договорились увеличить количество разрешенных рейсов между странами более чем в 2 раза, с 40 до 93 рейсов в неделю с каждой стороны, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По информации Комитета гражданской авиации РК, с 7 до 14 увеличат рейсы по маршруту Нур-Султан - Стамбул, с 13 до 21 рейса в неделю по маршруту Алматы - Стамбул, а также добавлены новые города для полетов на территории обеих стран. 
 

В целях развития конкуренции и снижения стоимости авиабилетов по инициативе казахстанской стороны установлено обязательное назначение альтернативных вторых авиаперевозчиков на маршрутах между Нур-Султаном, Алматы и Стамбулом, что расширит возможность выбора между авиакомпаниями для пассажиров", - рассказали в ведомстве. 

 
Отмечается, что значительное увеличение количества рейсов между странами также будет способствовать удовлетворению растущего транзитного пассажиропотока через авиахабы Казахстана из стран СНГ в Турцию.
 

С начала года в пользу государства возвращено 904 тысячи гектаров неиспользуемых земель

28.07.2022, 10:00 20371
С начала года в пользу государства возвращено 904 тысячи гектаров неиспользуемых земель
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - Усилиями Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан за 6 месяцев 2022 года было возвращено в пользу государства 904 тысячи га земель, неиспользуемых или выданных с нарушением законодательства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Рабочей комиссией по изъятию неиспользуемых и выданных с нарушением законодательства земель в данный момент ведется работа по нескольким направлениям параллельно: во всех областях созданы межведомственные группы с привлечением правоохранительных и государственных органов в каждом регионе; принят приказ министра сельского хозяйства, предусматривающий проведение проверок территориальными подразделениями Комитета по управлению земельными ресурсами в рамках "массовой угрозы" в отношении 2584 субъектов на площади 7,45 млн гектаров, сообщает пресс-службе правительства. 
 
По информации ведомства, проведена 601 внеплановая проверка в отношении землепользователей на площади 1 млн 517 тысяч гектаров. Еще 57 материалов относительно площади 680,9 тысячи гектаров земель находятся на стадии регистрации в управлениях комитета по правовой статистике и специальным учетам Генеральной прокуратуры РК. 
 
В 2021 году зарегистрировано 177 внеплановых проверок в отношении землепользователей на площади 210 тысяч гектаров.
 

Земли, возвращенные в пользу государства, далее распределяются местными исполнительными органами (через акиматы) для передачи в непосредственное пользование представителям аграрного сектора", - добавили в пресс-службе. 

 
Отмечается, что до конца нынешнего года планируется обеспечить возврат еще 5 млн гектаров неиспользуемых сельхозземель. За весь 2021 год было возвращено 430 тысяч гектаров.
 

В Минэнерго прокомментировали аварийное отключение электроэнергии в Атырауской области

28.07.2022, 08:59 22066
АТЫРАУ. 28 ИЮЛЯ - В Министерстве энергетики РК прокомментировали аварийное отключение электроэнергии в Атырауской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

27 июля 2022 года в 18.08 по причине неблагоприятных погодных условий в Атырауской области (дождь, гроза, ураганный ветер) одновременно отключились две воздушные линии электропередачи (ВЛ) 220 кВ, питающие нефтеперекачивающую станцию "Курмангазы" (ВЛ на балансе АО "Каспийский трубопроводный консорциум Казахстана" (КТК-К)). Обнаружены упавшие опоры линий электропередачи. Это привело к ограничениям в энергоснабжении АО "КТК-К" на 16 МВт. Также на Атырауском нефтеперерабатывающем заводе отключились вводы питающих линий. Отключились линии связи электростанции Karabatan Utility Solution с энергосистемой, в результате чего электростанция снизила генерацию до нуля", - сообщили в ведомстве.

  
По данным АО "KEGOC", противоаварийная автоматика электрических сетей АО "KEGOC" и электростанций на западе Казахстана сработала в штатном режиме с учетом требований по снижению частоты. 
 

Благодаря работе автоматической частотной разгрузки удалось предотвратить полное погашение потребителей Атырауской и Мангистауской областей с сохранением электроснабжения примерно 90% потребителей. В настоящее время проводятся работы по ликвидации технологического нарушения", - говорится в сообщении KEGOC.

 
Как сообщалось ранее, аварийное отключение электроснабжения не повлияло на отгрузку нефти на морском терминале КТК.
 

Механизм льготного лизинга сельхозтехники планируется принять в кратчайшие сроки

28.07.2022, 08:42 22801
Механизм льготного лизинга сельхозтехники планируется принять в кратчайшие сроки
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 28 ИЮЛЯ - В Министерстве сельского хозяйства РК 27 июля состоялось совещание под председательством вице-министров сельского хозяйства Абулхаира Тамабека и экологии, геологии и природных ресурсов Зульфии Сулейменовой по реализации поручения главы государства Касым-Жомарта Токаева, данного на расширенном заседании правительства 14 июля, относительно внедрения механизма льготного кредитования с целью приобретения отечественной сельхозтехники за счет средств оператора РОП, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Участники совещания обсудили и согласовали основные подходы механизма льготного лизинга сельхозтехники за счет средств АО "Жасыл Даму". Механизм льготного лизинга сельхозтехники планируется принять в кратчайшие сроки, до начала массовых уборочных работ текущего года. Условия программы будут направлены на стимулирование приобретения сельхозтехники малыми и средними сельхозформированиями", - проинформировали в МСХ.

 
Сообщается, что на данную программу планируется выделить порядка 40 млрд тенге. Финансирование будет осуществляться дочерними организациями АО "НУХ "Байтерек".
 
В совещании также приняли участие представители Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК, АО "НУХ "Байтерек", АО "Фонд развития промышленности", АО "КазАгроФинанс", АО "Жасыл Даму" и Ассоциации союзов фермеров Казахстана.
 
Ранее глава Ассоциации фермеров РК обратился к Токаеву с просьбой запустить льготный лизинг сельхозтехники.
 

Аварийное отключение электроснабжения не повлияло на отгрузку нефти на морском терминале КТК

28.07.2022, 08:23 19616
Аварийное отключение электроснабжения не повлияло на отгрузку нефти на морском терминале КТК
Фото: ritmeurasia.org
АТЫРАУ. 28 ИЮЛЯ - Аварийное отключение от электроснабжения не повлияло на отгрузку нефти на морском терминале КТК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В результате неблагоприятных погодных условий в Атырауской области Республики Казахстан (дождь, гроза, ураганный ветер) и падения нескольких опор воздушных линий электропередачи (ВЛ) 220кВ были отключены от электроснабжения объекты АО "КТК-К" на территории Республики: НПС "Курмангазы" и НПС "Исатай". По состоянию на 27 июля 2022 года инцидент не повлиял на выполнение графика отгрузки текущего месяца. Отгрузка нефти на морском терминале КТК в настоящее время осуществляется в штатном режиме", - проинформировали в пресс-службе КТК.

 
Сообщается, что питание основного оборудования станций осуществляется от резервных источников, угроза создания аварийной ситуации на объектах отсутствует. При этом запуск насосного оборудования в текущих условиях технологически невозможен.
 

В настоящее время ремонтные бригады АО "КТК-К" и соответствующие службы Республики Казахстан проводят работы по ликвидации технологического нарушения. О выходе на штатные режимы работы указанных станций будет сообщено дополнительно", - добавили в консорциуме.

 
Напомним, отключение электроэнергии произошло и на Атырауском НПЗ, в связи с чем на предприятии было приостановлено производство. 
 

27 июля 2022 года в 17.05 и в 17.30 зафиксированы посадки напряжения электроэнергии на Атырауском НПЗ, следствием стало полное отключение электроэнергии из внешних сетей АО "KEGOC" в 17.45. В связи с этим на Атырауском НПЗ произошла практически полная остановка завода, за исключением двух установок - они снабжаются электроэнергией через АО "Атырау-Жарык"... Оценить ущерб, нанесенный в результате аварийной остановки, будет возможно после запуска завода", - сообщили в пресс-службе АНПЗ. 

 
Отмечается, что в настоящее время завод располагает следующими объемами топлива для отгрузки потребителям: 26 тысяч тонн автобензина, 22 тысячи тонн дизельного топлива, 4 тысячи тонн авиакеросина
 

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