В Казахстане меняют ставки платы за цифровой майнинг

НУР-СУЛТАН. 2 АВГУСТА - В Казахстане с 1 января 2023 года будет применяться прогрессивная шкала ставки платы за цифровой майнинг. Ее градация будет зависеть от стоимости потребляемой электроэнергии, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщили в Комитете государственных доходов Минфина РК (КГД), 11 июля 2022 года подписаны поправки в Налоговый кодекс РК, предусматривающие повышение ставки платы за цифровой майнинг.
В соответствии с новой редакцией статьи 606-3 Налогового кодекса, размер ставки платы за цифровой майнинг будет зависеть от стоимости одного киловатт-часа электроэнергии. При использовании дешевой электроэнергии будет применяться высокая ставка платы, верхняя шкала которой достигает 25 тенге. В случае использования дорогой электроэнергии, стоимостью за 1 киловатт-час от 24 тенге и выше, будет применяться минимальная ставка платы в размере 1 тенге", - пояснили в КГД.
При использовании возобновляемых источников электрической энергии, произведенной на собственных электростанциях, ставка платы составит 1 тенге за 1 киловатт-час потребленной электроэнергии. При использовании собственной электрической энергии плата исчисляется по ставке 10 тенге за 1 киловатт-час.
При отсутствии контрольных приборов учета объема потребления электрической энергии или нахождении их в неисправном состоянии плата исчисляется по ставке 25 тенге за 1 киловатт-час. В данном случае объем потребленной электрической энергии рассчитывается из расчета круглосуточного потребления максимальной мощности электрической энергии, пояснили в КГД.
Необходимо учесть, что при одновременном наличии нескольких оснований применения различных ставок платы применяется наиболее высокая ставка платы", - заключили в ведомстве.