В Казахстане меняют ставки платы за цифровой майнинг

МОСКВА. 2 АВГУСТА - Коллегия Евразийской экономической комиссии на заседании 2 августа приняла рекомендацию для активизации межрегионального торгово-экономического сотрудничества в Евразийском экономическом союзе, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как отметил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев, эта работа предусмотрена Стратегией-2025. Рекомендация охватывает информационные, организационные и финансовые аспекты развития межрегионального сотрудничества в ЕАЭС, сообщает пресс-служба ЕЭК.

Документом предлагается рассмотреть целесообразность разработки совместных межрегиональных проектов для реализации на приграничных территориях и финансовых инструментов их поддержки. Также странам рекомендуется проводить в регионах евразийские торгово-промышленные ярмарки и "биржи контактов" для представителей бизнеса.

Кроме того, в перечне предлагаемых мероприятий - вебинары и выездные семинары для вовлечения регионов в интеграционные процессы и участие представителей региональных органов власти и бизнес-сообществ в мероприятиях Комиссии.

Напомним, в мае ЕЭК провела первый семинар о развитии межрегионального сотрудничества в городе Капан Сюникской области (Армения). В мероприятии приняли участие представители уполномоченных органов стран ЕАЭС и региональных органов власти, бизнес-сообщества и другие.