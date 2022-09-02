Токаев озвучил приоритеты нового экономического курса

НУР-СУЛТАН. 1 СЕНТЯБРЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления с посланием народу Казахстана озвучил приоритеты нового экономического курса, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Базовая цель нашей экономической политики остается неизменной - качественный и инклюзивный рост благосостояния наших граждан", - сказал Токаев на совместном заседании палат парламента.
Основными приоритетами нового экономического роста, по словам президента, являются:
- стимулирование частной предпринимательской инициативы, то есть отход от госкапитализма и чрезмерного вмешательства государства в экономику;
- развитие конкуренции, то есть обеспечение равных возможностей для всех;
- справедливое распределение национального дохода.
Мы хорошо знакомы с проблемами, накопившимися в нашей экономике. Например, мы все еще зависим от сырья. Низкая производительность труда, недостаточно инновации… все это - серьезные проблемы. Но есть конкретные способы их решения", - добавил глава госудасртва.