С начала года цены на социально значимые продукты выросли на 19,6%

Астана. 8 октября. KAZAKHSTAN TODAY - Председатель Комитета торговли МТИ Республики Казахстан Ержан Казанбаев доложил на совещании в правительстве, что рост цен на социально значимые продовольственные товары с начала года составил 19,6%, в том числе за прошедшую неделю - 0,1%.

В разрезе регионов самые высокие показатели зафиксированы в Улытауской, Мангистауской и Западно-Казахстанской областях. При этом стоимость ряда товарных позиций по стране, включая лук и сахар, в последнее время снижается, сообщил Казанбаев.

Он подчеркнул, что на сегодня продолжается комплексная работа по стабилизации цен на гречку, рис, картофель, морковь, подсолнечное масло, социальный хлеб, муку, рожки и молочную продукцию.

Как доложил министр сельского хозяйства Ербол Карашукеев, для стабилизации цен имеется порядка 186,1 тысячи тонн запасов СЗПТ. Вместе с тем в регионах продолжается массовый сбор овощей, что позволяет дополнительно увеличить продуктовую базу стабфондов, сообщает пресс-служба правительства.

Премьер-министр Алихан Смаилов подчеркнул, что в настоящее время сформировались низкие цены на широкую линейку овощной продукции нового урожая. В этой связи акимам регионов нужно активнее заполнять стабилизационные фонды.

Чтобы в межсезонье - с марта по июнь - у нас не было определенной нехватки и ввоза дорогих импортируемых овощей, нужно сейчас заполнить овощехранилища луком, картофелем, морковью, капустой. Сейчас самое подходящее время закупить их по самым низким ценам, чтобы делать интервенции в межсезонье и не дать ценам на овощи ощутимо вырасти", - сказал глава правительства.

Смаилов отметил, что в рамках реализации новых подходов к стабилизации цен необходимо зарезервировать средства, находящиеся на счетах социально-предпринимательских корпораций, и направить их на финансирование производителей.

Он также поддержал новые подходы по мониторингу инфляции через операторов фискальных данных, предложенные Бюро нацстатистики. По его словам, нужно провести работу для перехода на новый формат с начала 2023 года и обеспечить техническое сопровождение этого процесса.

Кроме того, Смаилов поручил ускорить переформатирование региональных комиссий по расследованию цепочек ценообразования, акимам Астаны, Жамбылской, Алматинской и Кызылординской областей взять на личный контроль подписание меморандумов по снижению торговой надбавки с 15 до 10%.

С докладом по второму вопросу повестки выступила министр труда и социальной защиты населения Тамара Дуйсенова. Она сообщила, что все основные индикаторы рынка труда на сегодня демонстрируют стабильность. При этом продолжается реализация мер по открытию новых постоянных рабочих мест, включая субсидируемые государством, заполнению вакантных позиций, повышению мобильности трудовых ресурсов и т.д.

Премьер-министр подчеркнул, что создание постоянных рабочих мест - главное условие роста доходов населения и развития экономики.

Главой государства поручено акимам всех районов и городов ежегодно обеспечивать создание не менее 100 рабочих мест на каждые 10 тысяч жителей. Однако уже сейчас в Северо-Казахстанской, Павлодарской, Акмолинской и Костанайской областях работа ведется недостаточно эффективно", - сказал Смаилов.

По его словам, в ряде областей также отмечаются низкие показатели по обязательным пенсионным взносам и выявляются факты фиктивного трудоустройства.

Подводя итоги совещания, глава кабмина поручил акимам усилить контроль вопросов занятости и мер по снижению молодежной безработицы.