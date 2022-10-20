Казахстанские журналисты посетили завод бурового оборудования в Оренбургской области

Оренбург. 19 октября. KAZAKHSTAN TODAY - В рамках пресс-тура по Оренбургской области казахстанские журналисты посетили цех изготовления деталей бурового оборудования.
ОАО "Завод бурового оборудования" (ZBO) - это производственное предприятие европейского уровня с высокой степенью автоматизации. Компания специализируется на выпуске бурового инструмента и техники для геологоразведки и добычи твердых полезных ископаемых. На предприятии трудятся 250 сотрудников.
Бурильные трубы на заводе изготавливаются из специальной легированной стали, сертифицированы ГОСТ, EAC.
Завод бурового оборудования - единственное сертифицированное предприятие на постсоветском пространстве по производству таких компонентов, как мачта, вращатель и др. Завод располагает более 20 действующими патентами, 10 сертификатами, 15 декларациями.
Качество бурильных труб ZBO остается конкурентоспособным благодаря постоянному обновлению технологий и производственного оснащения, а также качественной работе сотрудников завода.
Иногда импортная техника не выдерживает, так у нас один человек может работать и контролировать четыре станка. Вот такие у нас крепкие ребята", - рассказал помощник генерального директора предприятия Владимир Нечеухин.
Существуют наземные, подземные и морские буровые установки. Однако на заводе нет специальных установок для добычи определенного вида полезного ископаемого, вся техника универсальная.
Буровые установки бурят на 1600 метров, на такой глубине можно различные горные породы раздобыть. Конкретно для золота, к примеру, буровой установки у нас нет. Помимо нашей S15, которая бурит вниз, есть еще блочные подземные установки, это шахтное бурение", - проинформировал инженер-технолог технологического бюро по подготовке производства буровых установок Артем Арестархов.
ZBO - единственный в России завод, оборудование которого может пробурить морское дно.
Такие сборки производятся за рубежом. Из-за ситуации в нашей стране, можно сказать, мы остались единственными, кто может такую качественную буровую установку сделать," - поделился технолог.
Особое внимание на предприятии уделяется специалистам завода.
Раньше была проблема передачи навыков и умений. На сегодня у нас четкая градация по возрасту. Теперь у нас не будет "разрыва" поколения. Ушедших на пенсию ветеранов мы не бросаем, постоянно их собираем и общаемся с ними. Нам важно, чтобы каждый работник был уверен - на пенсии завод будет его поддерживать", - отметил Владимир Нечеухин.
По словам организаторов экскурсии по объекту, Республика Казахстан выступает надежным партнером, с некоторыми предприятиями завод давно сотрудничает.
Напомним, в преддверии российско-казахстанского форума в Оренбург приехали журналисты из Казахстана. Пресс-тур организован представительством Россотрудничества в Республике Казахстан.