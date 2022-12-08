Для АЭС Китая осуществлена первая поставка казахстанского ядерного топлива

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При производстве топлива используется добытое в Казахстане урановое сырье

Астана. 7 декабря. KAZAKHSTAN TODAY - С завода ТОО "Ульба-ТВС" (совместное казахстанско-китайское предприятие) в Китай была доставлена первая партия свежего ядерного топлива - тепловыделяющих сборок (ТВС) дизайна AFA 3G ТМ. Об этом сообщили в АО "Национальная атомная компания Казатомпром".





Отмечается, что железнодорожные платформы с 34 транспортно-упаковочными контейнерами, в которых размещены ТВС в объеме одной перезагрузки (немногим более 30 тонн низкообогащенного урана), в сопровождении специализированной охраны доставлены на АЭС в Китае и приняты конечным потребителем - китайской ядерной корпорацией CGNPC-URC.





Реализация инновационного проекта по производству ядерного топлива для АЭС - это пример вклада компании в смягчение последствий мирового изменения климата и достижение глобальной цели по низкоуглеродному развитию. Завод "Ульба-ТВС" позволил Казатомпрому диверсифицировать производство, расширяя линейку и выпуская высокотехнологичную, экспортно ориентированную урановую продукцию с высокой добавленной стоимостью. Успешная поставка продукции китайским партнерам подтвердила репутацию Казатомпрома в качестве надежного и предпочтительного поставщика на мировом рынке ядерного топлива", - заявил председатель правления АО "НАК Казатомпром" Ержан Муканов.





При производстве ТВС используется добытое в Казахстане урановое сырье, переработанное на Ульбинском металлургическом заводе.





Поздравляю коллектив завода ТОО "Ульба-ТВС" и наших партнеров из Китая с этим грандиозным событием. Первая отгрузка готовой продукции положила начало регулярным поставкам ТВС, она важна не только для наших предприятий, но и весьма значима для Казахстана и Китая в деле освоения мирного атома в целом", - сказал председатель правления АО "УМЗ" Сергей Бежецкий.





Завод ТОО "Ульба-ТВС" запущен в работу в ноябре 2021 года после прохождения сертификации со стороны владельца технологии производства ТВС дизайна AFA 3G французской компании Framatome и получения признания сертифицированного поставщика ядерного топлива со стороны конечного потребителя продукции - китайской ядерной корпорации CGNPC-URC. Это единственное в Республике Казахстан производство по выпуску ядерного топлива для атомных электростанций, имеющее гарантированный рынок сбыта на 20 лет вперед. Мощность завода - 200 тонн в год в пересчете на низкообогащенный уран.





Запуск инновационного производства АО "НАК Казатомпром" позволил Казахстану войти в ограниченный круг государств-производителей и поставщиков ядерного топлива для атомных станций, открывая новые возможности по развитию атомной отрасли Республики Казахстан и перспективам сотрудничества в данном направлении с другими странами.





ТВС - инженерная конструкция, в каркас которой помещаются тепловыделяющие элементы (твэлы) - трубки, заполненные урановыми таблетками. Данные сборки и являются топливом для АЭС. Урановые таблетки для твэлов изготавливаются АО "УМЗ".