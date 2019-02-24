Аэропорт Алматы стал членом Международного совета аэропортов

Алматы. 1 февраля. Kazakhstan Today - Международный аэропорт Алматы (МАА) стал членом Международного совета аэропортов, передает Kazakhstan Today.

Как отметили в пресс-службе МАА, Международный совет аэропортов (Airports Council International; ACI) - единственное глобальное торговое представительство аэропортов в мире.

"Участие в ACI позволит аэропорту Алматы перенимать лучший мировой опыт в этой сфере, сравнивать показатели деятельности со среднеотраслевыми мировыми показателями и представлять и отстаивать профессиональные интересы для обеспечения более эффективной деятельности", - сообщил начальник отдела международных отношений и маркетинга Международного аэропорта Алматы Абдул Кусаев.

По информации пресс-службы, ACI представляет интересы аэропортов - членов организации, занимается поиском путей их сотрудничества с авиакомпаниями и другими партнерами для создания условий, необходимых для успешного функционирования всей отрасли, продвижением интересов операторов аэропортов в регулирующих и законодательных структурах, а также в кругах, влияющих на формирование общественного мнения об аэропортовом бизнесе.

Приоритетными направлениями деятельности ACI являются взаимодействие с законодательными и регулирующими органами, формирование отраслевой политики и обмен информацией в целях доведения интересов членов организации в IATA, ICAO, Еврокомиссию, Eurocontrol и другие международные и национальные организации.

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