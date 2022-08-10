Аэропорт Ушарала признан годным к эксплуатации после реконструкции

ТАЛДЫКОРГАН. 9 АВГУСТА - Авиационная администрация Казахстана провела сертификационное обследование аэропорта Ушарала после проведенной реконструкции искусственной взлетно-посадочный полосы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

На сегодняшний день основные виды работ, в том числе удлинение взлетно-посадочной полосы до 2700 метров и уширение рулежной дорожки, завершены, акиматом Жетысуской области совместно с подрядной организацией принимаются меры по реализации оставшихся работ по проекту. По результатам проведенного обследования аэропорту Ушарала выдан сертификат годности к эксплуатации", - сообщили в Комитете гражданской авиации.

В ведомстве добавили, что сегодня авиакомпании откроют продажи авиабилетов по субсидируемым направлениям Ушарал - Алматы и Ушарал - Нур- Султан. Рейсы будут выполняться авиакомпанией SCAT на воздушных судах CRJ2 (емкость 50 кресел) с частотой 14 рейсов в неделю по каждому направлению в летний сезон, 7 рейсов в остальное время. Полеты начнутся с 15 августа 2022 года.

Также по маршруту Ушарал - Талдыкорган авиакомпания "Жетысу" с 11 августа будет выполнять полеты с частотой 28 рейсов в летний сезон, 14 рейсов в остальной период. Полеты будут выполняться на самолетах L-410 емкостью 19 кресел.