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Акчулаков рассказал, что будет с ценами на ГСМ после отмены моратория на их повышение

11.06.2022, 13:21 15741
Акчулаков рассказал, что будет с ценами на ГСМ после отмены моратория на их повышение
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - В ходе брифинга в РСК Алматы министр энергетики Болат Акчулаков дал прогноз о ценах на бензин и дизельное топливо после отмены моратория на повышение цен на ГСМ в июле, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отвечая на вопрос о ценах на ГСМ, глава Минэнерго сообщил, что в стране планируют улучшить систему распределения топлива, а именно - убрать непродуктивных посредников.
 

Это те, кто не принимает участия ни в переработке нефти, ни в ее транспортировке, не имеет в наличии нефтебаз либо не имеет у себя на балансе АЗС. Это непродуктивные посредники, которые участвуют в цепочке ценообразования, но не участвуют в отрасли… Посредники уходят со своей маржой на литр", - пояснил Акчулаков.

 
Он напомнил, что на все марки бензина была установлена регулировка цен на 180 дней.
 

92-й, 93-й бензин - это массовый, который употребляется в стране, и, наверное, какого-то значительного роста тут не будет. То есть мы его будем регулировать. Оставшиеся 189 тенге за литр, пока не вступят в силу поправки в законодательство... До этого момента мы будем держать эти цены", - пообещал спикер.

 
Относительно марок бензина АИ-95, 96, 98, министр назвал их премиальными и отметил их незначительное употребление.
 

В основном его потребляют люди, которые готовы платить рыночные цены. Поэтому здесь, наверное, регулирования сильного не будет. Но государство будет регулировать его необоснованное повышение", - уточнил Акчулаков.

 
Цены на дизельное топливо также останутся регулируемыми на следующие 180 дней, пока идет уборочный период, заверил он.
 

Кроме того, из-за того что у нас имеется большой диспаритет цен с нашими соседями, с которыми мы граничим, разница в цене доходит аж до 100 тенге за литр… Это дает такую им возможность ввиду отсутствия таможенных границ делать несанкционированный вывоз", - рассказал министр.

 
Эту проблему планируется решить через усиление мер контроля за несанкционированным вывозом топлива.

Кроме того, министр энергетики сообщил, что продлевается запрет на вывоз нефтепродуктов автотранспортом на 6 месяцев.

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Отвечая на вопросы журналистов, Акчулаков сообщил, что одним из поводов его визита в Алматы стала реализация проектов по переводу Алматинской ТЭЦ-2 на газ, который планируется завершить в 2026 году.

«С одной стороны, мы хотим заменить уголь на газ, чтобы улучшить экологию, с другой стороны, увеличить мощности до 600 МВт», - отметил спикер.

Первый пусковой комплекс (ПГУ-200 МВт) планируется ввести в эксплуатацию к концу 2023 года. Также планируется расширение ТЭЦ-1 и ТЭЦ-3 со строительством парогазовых установок.
 

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В Минэнерго объяснили выбор поселка Улкен для строительства АЭС

11.06.2022, 16:05 7171
АЛМАТЫ. 11 ИЮНЯ - Насколько безопасно строить атомную электростанцию в районе поселка Улкен в Алматинской области, возле озера Балхаш, на брифинге региональной службы коммуникаций рассказал министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказал глава Минэнерго, в Казахстане абсолютно асейсмических зон нет. Эти данные были получены еще в 2006 году. 
 

Даже в тех регионах, где нет гор, допустим, Западный Казахстан - там есть техногенная сейсмоопасность, потому что идет добыча нефти и газа и также потому что там есть свои тектонические плиты. Никто не отменял их возможное движение. При размещении АЭС учитывается климат, наличие воды. Суммируя все это, мы посчитали, что район озера Балхаш является наиболее оптимальным для размещения атомной электростанции в будущем", - сообщил министр.

 
По предварительной информации, воду из Балхаша будут использовать для охлаждения атомных реакторов, информирует пресс-служба акимата Алматы.

Акчулаков также рассказал, что будет с ценами на ГСМ после отмены моратория на их повышение.
 

Пакет мер для ускорения вывода лекарств на рынок принят в ЕАЭС

11.06.2022, 10:21 17786
Пакет мер для ускорения вывода лекарств на рынок принят в ЕАЭС
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял пакет временных специальных мер в сфере обращения лекарственных средств, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Решение совета позволяет автоматически продлить до конца 2023 года действие всех выданных в соответствии с правом Союза разрешительных документов, то есть регистрационных удостоверений лекарственных средств и сертификатов соответствия GMP Союза производственных площадок, сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии.
 
Также разрешается одновременное выполнение инспекций производственных площадок на соответствие требованиям GMP, в том числе путем дистанционного инспектирования, и регистрации лекарств по правилам Союза, а также проведение таких GMP-инспекций в пострегистрационном режиме.
 

Эти нормы позволят сократить период вывода лекарственных препаратов на рынок, исключить риски, связанные с возникновением дефицита лекарственных средств на регистрационном этапе", - отметили в ЕЭК.

 
Уточняется, что принятый пакет мер носит временный характер и его действие сохраняется до 31 декабря 2023 года.

Расширены возможности производителей стран ЕАЭС участвовать в госзакупках государств-членов.
 

В Казахстане стремительно дорожает молочная продукция

11.06.2022, 09:35 18411
В Казахстане стремительно дорожает молочная продукция
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - В Казахстане четвертый месяц подряд растут цены на молочную продукцию. Весь ассортимент подорожал как минимум в полтора раза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Обычный поход в магазин за кефиром, молоком, творогом и сметаной обойдется в лучшем случае в две с половиной тысячи тенге. Цены на молочную продукцию сильно подскочили, информирует "31 канал".
 
Так, молоко жирностью 3,2% в феврале стоило в среднем 320 тенге, а сейчас за него нужно будет заплатить 530 тенге. 
 

С февраля уже три раза поднялись цены на 100-150 тенге. На все молочные продукции поднялись: на творог, сметану, молоко. На все поднялись цены", - рассказала продавец Ботагоз Кудайбергенова.

 
Рост стоимости молочных продуктов наблюдается уже полтора года. Эксперты связывают это в первую очередь с удорожанием корма для животных. Кроме того, на резкий скачок цен с конца февраля повлияла сложная геополитическая ситуация. Оборвалась цепочка поставок необходимых компонентов и подорожала логистика.
 

Мы достаточно много закупаем молочных ингредиентов, сухих молочных продуктов - это сухое обезжиренное молоко, сыворотка, сыр, масло для производства дальнейших молочных продуктов. Поэтому мы сильно зависим от конъюнктуры на мировом рынке. На мировом рынке цены растут", - рассказал руководитель центра изучения молочного рынка Михаил Мищенко.

 
Всего по стране больше тысячи товарных ферм молочного животноводства и 170 перерабатывающих предприятий. Но пока мощностей не хватает, чтобы полностью покрыть потребности внутреннего рынка. И для стимулирования производства государством предусмотрены субсидии, говорится в репортаже.
 

В 2021 году объем бюджетных субсидий составил 10,3 миллиарда тенге. Также есть субсидирование по возмещению части расходов, понесенных субъектом АПК при инвестиционных вложениях, до 25%. Сюда относится модернизация действующих и строительство новых заводов", - пояснил глава филиала РПП "Атамекен" Темирлан Мадиев.

 
Как информирует телеканал, во всем мире ожидается снижение объемов производства молока. Поэтому в ближайшем времени цены не снизятся и, скорее всего, продолжат расти. А для наращивания мощностей потребуется не один год.

Напомним, Нацбанк прогнозирует дальнейший рост цен на продукты в Казахстане.
 

Расширены возможности производителей стран ЕАЭС участвовать в госзакупках государств-членов

11.06.2022, 09:32 19026
НУР-СУЛТАН. 11 ИЮНЯ - Совет Евразийской экономической комиссии 10 июня внес изменения в правила определения страны происхождения отдельных видов товаров для целей госзакупок и определил условия для новых товарных позиций приложения № 1 к правилам, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее комиссия совместно с уполномоченными органами государств ЕАЭС и представителями бизнеса согласовала условия и производственные операции для 56 товарных позиций, в их числе - холодильное оборудование, электрокардиографы, радиаторы, музыкальные инструменты, емкости для сжатого и сжиженного газа, сепараторы для очистки нефти и другие.
 
По словам министра по конкуренции и антимонопольному регулированию ЕЭК Армана Шаккалиева, согласованные условия для новых товарных позиций стимулируют создание в рамках ЕАЭС кооперационных цепочек между производителями государств Союза.
 

В приложение № 1 к правилам СПТ уже включены условия производства по 319 товарным позициям, и эта работа продолжается. Принятые сегодня дополнения существенно расширят возможности производителей стран Союза участвовать в госзакупках государств-членов", - отметил Шаккалиев.

 
Также в правила вносятся изменения, позволяющие получить из реестра сведения о количестве баллов за выполнение условий производства в случае их наличия и информацию о дате окончания срока действия документа о происхождении товара. Уточнения направлены на детализацию информации, предоставляемой пользователям Евразийского реестра, добавили в пресс-службе ЕЭК.
 

С июля в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации – МИИР РК

10.06.2022, 16:52 26251
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - С 1 июля 2022 года в закупках недропользователей будут использоваться новые коды классификации. Комитет индустриального развития МИИР РК провел онлайн-совещание по вопросам перехода недропользователей на единый номенклатурный справочник товаров, работ и услуг при осуществлении закупок, сообщили в пресс-службе МИИР, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил председатель КИР Ильяс Оспанов, в настоящий момент правительством РК осуществляется интеграция всех электронных площадок регулируемых закупок с порталом "Единое окно закупок", в том числе ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей", где свои закупки проводят недропользователи. Поэтому в кратчайшие сроки необходимо обеспечить переход справочника товаров, работ и услуг со статистического классификатора продукции (СКП) на ЕНС ТРУ. 
 
В соответствии с изменениями в подзаконных актах МИИР и Минэнерго требования об использовании кодов справочника ЕНС ТРУ вместо СКП вступает в силу с 1 июля 2022 года. Однако на практике большинство компаний-недропользователей не торопятся с переходом на указанный справочник, хотя данная работа ведется с 2020 года и за это время неоднократно доводилась до сведений всех участников закупок в сфере недропользования.
 

Правообладателем ЕНС ТРУ является ТОО "Самрук-Казына Контракт". Всем недропользователям сейчас необходимо ускорить работу по заключению договоров на его использование, а также создание необходимых и отсутствующих кодов ЕНС ТРУ. Ранее мы неоднократно в ГИС "Реестр" делали соответствующие объявления", - подчеркнул спикер.

 
По информации Оспанова, на сегодняшний день большинство крупных компаний уже начали работу в данном направлении. По состоянию на 31 мая 2022 года "Самрук-Казына Контракт" заключены договоры с 94 организациями недропользователей, в ИС ЕНС ТРУ зарегистрировано 113 пользователей, которыми отправлено 11 929 заявлений на создание нового кода.
 
Также в ходе онлайн-совещания стало известно, что АО "QazIndustry" проведена модернизация ГИС "Реестр товаров, работ и услуг, используемых при проведении операций по недропользованию и их производителей". В частности, изменено доменное имя, IP-адрес и осуществлена замена классификатора на ЕНС ТРУ. В данный момент готовится работа по его запуску. Ближе к концу июня в ГИС "Реестр" будет размещено официальное объявление, после которого пользователи смогут зарегистрироваться в обновленной системе.
 

"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения

10.06.2022, 15:46 27776
"Казфосфат" уличили в намеренном завышении цен на удобрения
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 10 ИЮНЯ - Антимонопольные департаменты по Алматы и Жамбылской области завершили расследование в отношении ТОО "Казфосфат". Компанию уличили в завышении цен на минеральное удобрение аммофос, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В ноябре 2021 года произошел рост цены на аммофос с 125 000 тенге до 168 750 тенге. По сравнению с началом года рост составил 35%. При этом в январе 2022 года цена составила 185 625 тенге. По соотношению к январю 2021 года рост цены составил 48,5%", - сообщили в АЗРК


В агентстве подчеркнули, что изменение расходов, необходимых для производства и реализации товара, несоразмерно изменению цены реализации товара. 
 

В рамках расследования установлено, что "Казфосфат", злоупотребляя доминирующим положением, реализовывал аммофос по монопольно высокой цене. Это в свою очередь влияет на цену конечной сельхозпродукции и на покупательскую способность в целом", - подчеркнули в антимонопольном ведомстве.

 
В настоящее время компании направлено заключение по результатам расследования. В случае его возврата будет возбуждено дело об административном правонарушении с внесением предписания. Информацию о юридической ответственности в АЗРК озвучат после подведения итогов расследования.
 
По данным ведомства, в настоящее время ТОО "Казфосфат" снизило цену с 185 тысяч тенге за тонну до 173 тысяч тенге. При этом компания начала возврат оплатившим клиентам разницы между старой и новой ценой в виде дополнительного объема аммофоса. Итоговая сумма разницы, по данным предприятия, составила 2,8 млрд тенге.
 

Соглашение по вопросам инвестиций подпишут страны СНГ

10.06.2022, 14:55 28786
Соглашение по вопросам инвестиций подпишут страны СНГ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Страны Содружества Независимых Государств намерены подписать проект соглашения о торговле услугами и взаимодействии в вопросах инвестиций, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Соответствующее решение было принято по итогам прошедшего в казахстанской столице 94-го заседания Экономического совета СНГ, сообщил министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов. 
 

Казахстан в этом году председательствует в СНГ. Мы настроены на активную совместную работу для достижения общих целей дальнейшей региональной консолидации и прогресса в сотрудничестве на пространстве Содружества", - цитирует Султанова ТАСС


По его словам, участники встречи рассмотрели в том числе меры оперативного реагирования на складывающуюся ситуацию в мире. 
 

Действующий инструмент - это соглашение о зоне свободной торговли, дополнительным инструментом должен стать проект соглашения о торговле услугами, взаимодействии в вопросах инвестиций. Эта работа также ведется очень слаженно во всех странах Содружества. Мы договорились о том, что будем максимально ускорять принятие этого документа, потому что для наших экономик, для наших предприятий, отраслей и конкретно бизнесменов это очень важный инструмент для достижения тех задач, которые мы ставим", - пояснил глава ведомства.

 

В Казахстане повысятся предельные цены на сжиженный газ

10.06.2022, 14:35 27771
В Казахстане повысятся предельные цены на сжиженный газ
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 10 ИЮНЯ - Министерство энергетики РК намерено утвердить предельную цену на сжиженный нефтяной газ, реализуемый на внутреннем рынке Республики Казахстан вне товарных бирж, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На период с 1 июля 2022 года по 30 июня 2023 года стоимость газа составит 33 600 тенге за тонну без учета налога на добавленную стоимость, сообщается в тексте документа, опубликованном на портале "Открытые НПА". Документ доступен для обсуждения до 24 июня 2022 года. 
 
Приказ вводится в действие с 1 июля 2022 года.
 
Напомним, с 1 апреля по 30 июня 2022 года Минэнерго утвердило предельную стоимость сжиженного нефтяного газа в размере 28 тысяч тенге за тонну без учета НДС.
 
В Минэнерго предупредили о возможном дефиците отечественного газа к 2025 году.
 

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