Акимат Алматы объяснил ситуацию с рынком "Мизам"

Алматы. 22 ноября. Kazakhstan Today - Руководитель управления предпринимательства и индустриально-инновационного развития города Алматы Бакытжан Наурызбеков прокомментировал ситуацию, сложившуюся вокруг рынка "Мизам", передает Kazakhstan Today.





Всем известно, что глава государства поставил задачу по сокращению теневой экономики, прежде всего в сфере торговли посредством модернизации рынков, обустройства и легализации торговых площадей. В этой связи акиматом проводится последовательная работа со всеми владельцами рынков по модернизации. Эта работа была начата еще в 2013 году! На сегодня из 57 рынков модернизировано 17. Понимая, что на всех этих рынках работают простые казахстанцы, чтобы не создавать социальное напряжение, мы по уже давно функционирующим рынкам идем навстречу и даём отсрочки. Но это никак не касается вновь возводимых объектов", - сказал Наурызбеков.





Он подчеркнул, что до конца года будет завершена модернизация еще шести рынков, восемь рынков планируют прекратить деятельность в связи с окончанием сроков аренды, остальные 26 рынков будут модернизированы до конца 2020 года.





"Та часть рынка "Мизам", по которой идет спор, создавалась с нуля и должна была, по сути, стать образцово-показательной. Для этих целей они взяли кредит в "АТФ Банке", пришли на Градсовет, показали эскиз современного торгового комплекса. Но что получилось в итоге, все видят. Взяв у города участок именно на эти цели, они нарушили свои обязательства и теперь пытаются манипулировать общественным мнением, размещают заказные статьи в некоторых СМИ, тем самым, пытаются давить на акимат. То есть вместо современного торгового центра, удобного для продавцов и покупателей, на части территории рынка сделали обыкновенный базар из морских контейнеров, которые априори не предназначены для таких целей и вредны для здоровья граждан. Кроме того, контейнерами обрастает и вновь построенный павильон", - сказал глава управления.





По его информации, все строительство осуществляется вразрез с требованиями безопасности и санитарных норм.





"Ситуация очень проста: есть конкретные и законные требования, которые нужно соблюдать. Городской ГАСК установил, что рынок "Мизам" построил павильоны из контейнеров без каких-либо разрешительных документов. Перед тем как приступить к строительству, они должны были получить АПЗ, согласовать проект. Однако ничего этого не было сделано. Впрочем, они сами это признают. Это требование закона, и все без исключения должны его соблюдать. Поэтому естественно, что за это на владельцев рынка был наложен административный штраф и выдано предписание об устранении нарушений. Мы официально заявляем и подчёркиваем, что речь не идёт о том, чтобы закрыть рынок. Речь идет лишь о необходимости привести в соответствие незаконно возведенные строения. Не весь рынок", - отметил Наурызбеков.





Согласно проекту, представленному на Градсовете, павильоны должны быть выполнены из сэндвич-панелей, а не из контейнеров, уточнил он.





"Ещё раз обращаем внимание на то, что никакого давления на владельца рынка не оказывается, никто бульдозерами не сносит ничего на территории рынка. Дано предписание исправить все замечания до 29 ноября и в случае неисполнения, будет подано обращение в суд. Акимат открыт для общественности. И именно поэтому мы заранее сообщили посредством СМИ о том, что рассматривается вопрос о расторжении краткосрочных договоров аренды двух земельных участков в 1,3 гектара и 4,05 гектара. Заявления Досмухана Керимбаева о рейдерском захвате - это ложь и нелепица. В пользу кого рейдерство? Государства? Договорился до того, что назвал законные действия террором. В случае продолжения подобных инсинуаций мы оставляем за собой право и будем вынуждены обратиться в соответствующие органы для придания правовой оценки данным действиям. Получается, если следовать логике Досмухана Керимбаева, мы не должны требовать исполнения законных требований, а он, прикрываясь так называемыми "интересами бизнеса", будет строить в Алматы базары из морских контейнеров, загоняя туда простых продавцов?" - возмущается руководитель управления.





Он также заявил, что не понимает, почему защитниками на стороне владельцев рынка представили местное представительство национальной палаты предпринимателей.





"Мы надеемся, что это недоразумение и желание самого Керимбаева, поскольку такая позиция идёт вразрез с мнением председателя президиума НПП "Атамекен" Тимура Кулибаева о том, что "бизнес надо поддерживать, но при одном условии: предпринимателям необходимо строго соблюдать законы", - сказал Наурызбеков.





Он также процитировал слова Кулибаева, сказанные на одном из совещаний в Алматы: "До сих пор существуют проблемы во взаимоотношениях с арендаторами, по прозрачности товарооборота, налоговым отчислениям, санитарной и противопожарной безопасности. Необходимо довести до конца работу по модернизации рынков и созданию оптово-розничных центров".





"Он это сказал, посетовав на то, что деятельность рынков до сих пор не поддаётся учёту и контролю из-за их стихийности. Также являются абсолютно недостоверными заявления владельца рынка о том, что срок действия меморандума о сотрудничестве был заключен всего на год и истек в апреле 2017 года. Генеральный директор ТОО "Mizam Operation" Досмухан Керимбаев лично поставил подпись и печать компании в трехстороннем документе, где, согласно пункту 2.1 статьи 2 и пункту 5.7. статьи 5, Меморандум является бессрочным. У нас в стране закон для всех един. Акимат законными средствами будет последовательно добиваться соблюдения законодательства, руководствуясь интересами горожан. Мы не можем ждать, когда придут туда арендаторы, а владелец рынка будет ими прикрываться, создавая социальное напряжение. То, что они взяли кредит в АТФ Банке, имеют долги, кому-то что-то обещали, не дает им право нарушать требования градостроительных законов", - заявил глава управления.





Он напомнил, что в одном из своих выступлений глава государства назвал сокращение теневой экономики одним из дополнительных источников экономического роста страны.





Теневой экономике, как известно, сопутствует неформальная занятость, особенно в сфере торговли. Сегодня в стране насчитывается порядка 700 торговых рынков - базаров с площадью более 6 миллионов квадратных метров. В большинстве случае они не отвечают необходимым требованиям безопасности и санитарным нормам. Вместо того чтобы развивать современные формы торговли, некоторые акимы продолжают открывать базары и даже передают под них новые земли. Это надо прекратить. Необходимо заняться данным вопросом", - поручил Н. Назарбаев.





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