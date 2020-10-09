Активы Нацфонда по итогам сентября снизились на $1,4 млрд

Нур-Султан. 8 октября. Kazakhstan Today - По предварительным данным, валютные активы Национального фонда на конец сентября составили $57,3 млрд, снизившись по итогам месяца на $1,4 млрд, передает Kazakhstan Today.
Одной из причин снижения размеров Национального фонда послужили продажи валютных активов Нацфонда на сумму порядка $551 млн для исполнения обязательств по выделению гарантированных трансфертов в бюджет в сентябре на сумму 230 млрд тенге. В то же время, по причине сохранения относительно низких цен на нефть, валютные поступления в фонд составили лишь $43 млн", - сообщила заместитель председателя Нацбанка Казахстана Алия Молдабекова.
Она напомнила, что восстановление мировых рынков, начавшееся во втором квартале текущего года, нивелировало отрицательную динамику первого квартала.
На фоне возобновления экономической активности и позитивных ожиданий по скорому появлению вакцины от коронавируса, ведущие мировые индексы вернулись к значениям, которые были зафиксированы до начала пандемии. В результате, по состоянию на конец августа, с начала года инвестиционный доход Национального фонда составлял около $2,3 млрд, а его доходность - около 4,2%. Однако опасения по поводу второй волны COVID-19 снова скорректировали рынок в сторону снижения в сентябре, индекс глобального рынка акций развитых стран MSCI упал на 3,6%. В связи с укреплением доллара США доходность портфеля глобальных государственных облигаций также показала отрицательную доходность: -0,68%. В результате инвестиционный доход Национального фонда за сентябрь был отрицательным и составил -850 млн долларов. Общий инвестиционный доход фонда с начала года остается положительным и составляет около $1,5 млрд", - сказала Молдабекова.
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