Активы Нацфонда по итогам сентября снизились на $1,4 млрд

В Казахстане рост ВВП может составить 2-3% в 2021 году и вернуться в 2022 году к темпам начала пандемии. Тем не менее экономика по-прежнему будет уязвима перед лицом пандемии, дальнейшее развитие которой может негативно повлиять на бизнес и сократить занятость.