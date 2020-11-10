Активы Нацфонда снизились в октябре на $1 млрд

Нур-Султан. 9 ноября. Kazakhstan Today - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о том, как изменились в октябре активы Национального фонда на фоне второй волны коронавируса, передает Kazakhstan Today.

По предварительным данным, валютные активы Национального фонда в октябре снизились на $1 млрд и на конец октября составили $56,34 млрд", - проинформировала Молдабекова.

Она рассказала, что реализация рисков второй волны пандемии снова скорректировали рынок в сторону снижения.

Так, индекс глобальных акций MSCI упал в октябре на 3%. В результате за 10 месяцев текущего года доходность глобальных акций отрицательная и составляет (-) 1%. С учетом падения рынков, инвестиционный доход Национального фонда за октябрь сложился отрицательным и составил (-) $470 млн, из них падение портфеля акций составило почти $390 млн", - пояснила зампред.

При этом она отметила, что, несмотря на отрицательную динамику последних месяцев, общий инвестиционный доход Нацфонда с начала года остается положительным и составляет около $950 млн.

По ее словам, изъятия из фонда в виде гарантированного трансферта в бюджет в октябре составили 230 млрд тенге. В этой связи Национальным банком были осуществлены продажи валютных активов Нацфонда на сумму порядка $534 млн.

Кроме того, Молдабекова рассказала, что в октябре цена на золото продолжила траекторию снижения и за месяц упала с $1883,4 до $1875,8 за унцию, или на 0,4%. Основным определяющим фактором на рынке драгоценных металлов была неопределённость по поводу выборов в США.

Стоит отметить, что снижение цены на золото практически не сказалось на портфеле золота НБРК, поскольку было нивелировано покупками отечественного золота в рамках реализации приоритетного права. На конец октября портфель золота Национального банка составил $23,2 млрд. Тем не менее золотовалютные активы, по предварительным данным, сократились за месяц на $200 млн и составили на конец октября $33,6 млрд. Снижение ЗВР было в основном связано с выплатой государственного долга в объеме около $90 млн и проведением валютных интервенций в объеме $91,3 млн", - разъяснила она.

В заключении зампред Нацбанка рассказала, что низкие цены на нефть продолжают оказывать давление на тенге через платежный баланс и через пониженный объем предложения валюты на внутреннем рынке.

Дальнейшая динамика цен на нефть будет зависеть от ситуации с пандемией и с решениями стран - членов ОПЕК+. Россия, Алжир и Ирак выступают за сохранение ограниченного уровня добычи нефти в первые месяцы 2021 года. В середине месяца должно пройти заседание межведомственного мониторингового комитета ОПЕК+, где могут быть сформированы предложения по недопущению падения цен ниже $40 за баррель", - заключила Молдабекова.

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