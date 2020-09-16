Алматинскую ТЭЦ-2 полностью переведут на газ

Алматы. 15 сентября. Kazakhstan Today - Алматинская ТЭЦ-2 будет газовой станцией, передает Kazakhstan Today.

Алматинская ТЭЦ-2, основной источник тепла и электроэнергии южного мегаполиса, будет полностью переведена на газ. Об этом сказали в АО "Самрук-Энерго", которое сегодня ведет работу по минимизации воздействия на окружающую среду.

По сути, делается важный шаг в деле улучшения экологии Алматы, так как в городе множество объектов, деятельность которых негативно влияет на качество атмосферного воздуха (автотранспорт, общественный транспорт и частный сектор с вредными выбросами, другие теплоэнерговырабатывающие предприятия на угле). Кроме того, городу предстоит решить вопросы, связанные с озеленением, застройкой с учетом ветрового режима, качеством топлива и др.)", - сообщили в компании.

Как отметили в АО "Самрук-Энерго", рассмотрено множество вариантов модернизации ТЭЦ-2. Работы проводились по заказу АО "АлЭС" проектным институтом "КазНИПИэнергопром", который имеет 60-летнюю историю энергетического строительства и осуществляет весь спектр предпроектных и проектных работ в области теплоэнергетики.

Без сомнения, самым эффективным путем снижения выбросов вредных веществ в атмосферу и улучшения качества воздуха в зоне влияния станции является перевод ТЭЦ-2 на сжигание природного газа. При таком подходе годовое количество выбросов загрязняющих веществ в атмосферу сократится более чем на 80%. В настоящее время АО "Самрук-Энерго" продолжает работу по привлечению приемлемых источников и способов финансирования проекта с непременным обеспечением минимизации тарифной нагрузки и отвечающим условиями его полной окупаемости", - проинформировали в АО "Самрук-Энерго".

Алматинская ТЭЦ-2 - крупнейшая тепловая станция в Казахстане по комбинированной выработке электрической и тепловой энергии с установленной электрической мощностью 510 МВт, тепловая - 1411 Гкал/ч. ТЭЦ-2 принадлежит АО "Алматинские электрические станции".

АО "Самрук-Энерго" - крупнейший электроэнергетический холдинг в Казахстане, 100% акций которого принадлежат АО "ФНБ "Самрук-Казына". Создано в 2007 году. Основные направления деятельности: производство электрической и тепловой энергии; передача, распределение и реализация электрической энергии; добыча энергетического угля. В состав холдинга входят энергетические и угольные предприятия, в том числе ТОО "Экибастузская ГРЭС-1", АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2", ТОО "Богатырь Комир", АО "Алматинские электрические станции", АО "Мойнакская ГЭС", АО "Шардаринская ГЭС" и др.

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