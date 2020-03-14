Алматы. 13 марта. Kazakhstan Today - Американская биржа закрылась рекордным падением с 1987 года, передает Kazakhstan Today.

Ключевые индексы потеряли более 9% по итогам торговой сессии на Нью-Йоркской фондовой бирже. Это крупнейший обвал основных котировок с октября 1987 года. На этот раз причиной обвала послужили страхи на фоне коронавируса, сообщает Вести.Ru

19 октября 1987 года промышленный индекс Dow Jones потерял 22,6%. Сейчас он снизился на 9,99%. Индекс S&P 500 потерял 9,51%. Для него это тоже худший результат с 1987 года; тогда сокращение составило более 18%. Индекс электронной биржи Nasdaq снизился на 9,43%.

Наибольшее снижение отмечено у авиаперевозчиков и компаний, организующих круизы и туристические поездки, сообщает ТАСС.

Агентство отмечает, что Федеральный резервный банк Нью-Йорка намерен осуществить дополнительные вливания в финансовую систему суммарно на 1,5 трлн долларов. Об этих планах было объявлено до завершения фондовых торгов, однако они все равно закончились значительным снижением котировок.

Давление на биржи в четверг оказало заявление Дональда Трампа о введении 30-дневного запрета на въезд в США из Европы из-за коронавируса. Запрет вступает в силу 13 марта.

Кроме того, очередным обвалом котировок открылись в пятницу торги на крупнейшей в Азии Токийской фондовой бирже на фоне общемирового снижения из-за угрозы распространения коронавируса.

Ключевой индекс Nikkei, отражающий колебания курсов акций ведущих компаний страны, опустился более чем на восемь процентов.

Основной индекс Гонконгской фондовой биржи рухнул более чем на 7% после открытия торгов; индекс Шанхайской фондовой биржи упал примерно на 4%.

Российский рынок завершил вчерашний день в красной зоне. Московская биржа закрылась падением на 11%. Индекс РТС ушел ниже тысячи пунктов впервые с июля 2017 года. Главным фактором давления стало резкое падение цен на нефть на мировых рынках.

Нефтяные котировки вновь начали снижаться. Причин несколько, но главные - это объявление Всемирной организацией здравоохранения пандемии коронавируса, также заявления о снижении цен на нефть для клиентов со стороны Саудовской Аравии, Ирака и Кувейта.

Черное золото начало дешеветь еще в понедельник. 6 марта альянс ОПЕК+ решил не продлевать соглашение о сокращении добычи. И с 1 апреля картель и страны, не входящие в него, будут вновь наращивать объемы. Но, несмотря на это решение, сотрудничество в рамках ОПЕК+ продолжается.

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