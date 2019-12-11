Американские компании Tyson Foods и Valmont Industries инвестируют в Казахстан

Нур-Султан. 10 декабря. Kazakhstan Today - Лидеры американского агробизнеса "Tyson Foods" и "Valmont Industries" инвестируют в Казахстан. В рамках рабочего визита в США премьер-министра РК Аскара Мамина достигнуты договоренности об инвестировании лидерами американского агробизнеса в открытие предприятий по переработке мяса и производству оросительных систем в Казахстане, передает Kazakhstan Today.

По итогам переговоров А. Мамина с руководством крупнейшего в США производителя мясной продукции – компании "Tyson Foods" – президентом Н. Уайтом и председателем совета директоров Д. Тайсоном состоялось подписание соглашения о реализации программы развития современной агромультипротеиновой индустрии в Казахстане.

Документ на первом этапе предусматривает строительство в РК современного мясоперерабатывающего комплекса производительностью около 2 тыс. голов в сутки. Предприятие будет не только обеспечивать потребности казахстанского рынка, но и экспортировать продукцию на зарубежные рынки, способствуя обеспечению годовой сельскохозяйственной прибыли стране в более чем $1 млрд.

"Tyson Foods" - компания мирового уровня с опытом, который необходим Казахстану для осуществления рывка в развитии мясопереработки и увеличения поголовья скота фермерских хозяйств. Открытие предприятия будет стимулировать не только развитие мясной индустрии, но и других смежных отраслей АПК: ветеринарии, аграрного машиностроения, разведения кормовых культур, создания откормочных площадок и др. Проект позволит создать десятки тысяч новых рабочих мест в сельском хозяйстве Казахстана", - сказал А. Мамин.

Tyson Foods" основана в 1935 году, оборот компании составляет $42,4 млрд, количество работников - 141 тыс. человек.

Tyson Foods" реализует проект совместно с казахстанской компанией "Kusto Group". Производственный цикл будет сопровождаться информационно-консультационным обслуживанием казахстанских фермеров по модели американской службы "Экстеншн", что предусматривает консультации, повышение квалификации кадров на местах и профессионально-техническое обучение.

Глава правительства посетил города Спрингдейл штата Арканзас и Дакота-Сити штата Небраска, где ознакомился с производственными мощностями, технологическим процессом и научно-исследовательскими разработками "Tyson Foods".

В городе Омаха премьер-министр РК А. Мамин провел встречи с губернатором штата Небраска П. Рикеттсом и президентом компании-лидера на рынке оросительных систем "Valmont Industries" С. Каниевским.

Стороны обсудили перспективы сотрудничества и обмена опытом в применении высоких технологий для механизированного орошения, телекоммуникаций, возобновляемой энергетики, инфраструктурного строительства, а также аграрной науки и образования.

По итогам переговоров в присутствии А. Мамина и П. Рикеттса между Министерством сельского хозяйства РК, казахстанской компанией "Kusto Group" и "Valmont Industries" подписано Соглашение о принципах эффективного орошения и улучшения производительности сельского хозяйства Республики Казахстан.

Документ предусматривает строительство в Казахстане в 2022 году завода по производству ирригационных установок "Valley" мощностью 1 тыс. машин фронтального и кругового орошения в год. Американские технологии ирригации позволят увеличить продуктивность растениеводства и на 50% снизить водозатратность в сельском хозяйстве.

В последующем планируется расширить производство предприятия в Казахстане до выпуска оборудования для телекоммуникаций, возобновляемой энергетики и инфраструктурного строительства. Производимая в РК продукция будет не только обеспечивать потребности отечественного рынка, но и развивать экспортный потенциал на внешние рынки.

Использование передовых технологий "Valmont Industries" окажет мультипликативный эффект на растениеводство и создание кормовой базы для животноводства", - сказал А. Мамин.

Премьер-министр отметил, что Казахстан планирует к 2022 году увеличить площадь орошаемых земель с 1,4 млн до 2 млн гектара, а к 2030 году - до 3 млн гектаров.

В ходе посещения головного офиса "Valmont Industries" глава правительства ознакомился с производственными мощностями и технологическим процессом предприятия, сообщила пресс-служба премьер-министра РК.

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