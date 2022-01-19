Аналитики: Казахстан уступает всем странам ЕАЭС в расходах на оборону

Фото: кадр с видео МО РК

НУР-СУЛТАН. 18 ЯНВАРЯ - В Казахстане на безопасность страны выделяется всего 1% от ВВП, это один из самых низких показателей в мире, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Из общего объема расходов госбюджета в размере почти 14 трлн тенге за десять месяцев 2021 года на оборону пришлось лишь 542,4 млрд тенге, или 3,9%. Если рассматривать многолетнюю динамику, то и без того низкая доля расходов на оборону не растет, а варьируется на уровне 4-5,5%. Причем в 2020 году она значительно снизилась. Были также зафиксированы случаи, когда доля расходов на оборону составляла и менее 4%", - сообщает портал Finprom.kz .

По словам аналитиков, факт недостаточного финансирования обороны подтверждает и объем инвестиций. По сравнению с другими отраслями на оборону, госуправление и соцобеспечение выделяется меньше всего средств. За 11 месяцев 2021 года инвестиции в оборону составили всего 50 млрд тенге, причем по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года сумма снизилась на 21%.

В целом за 10 лет, с 2011 по 2020 год, в оборону было вложено всего 550,1 млрд тенге - также самое низкое значение по сравнению с другими отраслями. К примеру, за тот же период в промышленность инвестировали 45,6 трлн тенге, в операции с недвижимым имуществом - 10,3 трлн, в транспорт и складирование - 12 трлн, в сельское хозяйство - 2,8 трлн.

Так почему же оборона, учитывая ее значимость как с политической, так и с экономической стороны, осталась без должного внимания? Именно финансирование является основным показателем того, насколько усилена оборона страны. Этот фактор показывает, насколько неправильно со стороны государства была организована работа в части безопасности страны, а также то, что нужно в кратчайшие сроки менять политику в данном вопросе. Слабые стороны уже известны, и чтобы подобные "январские события" не повторились, оборона страны должна быть готова", - пишут обозреватели.

По данным портала, в рейтинге стран мира по расходам на оборону Казахстан занимает 115-е место. Показатели республики ниже, чем у всех государств ЕАЭС. В рейтинге учитывается доля расходов на оборону от ВВП. Считается, что это наиболее точный показатель расходов на военное дело, поскольку он нивелирует влияние размера экономики страны на абсолютные размеры расходов.

Так, уровень расходов РК на оборону от ВВП в 2020 году составил 1,1%, в то время как Армения заняла 8-е место в мире (4,9% от ВВП), Россия - 10-е (4,3%), Кыргызстан - 62-е (1,8%), Беларусь - 100-е (1,3%). Среди стран СНГ высокие показатели демонстрируют также Азербайджан (5,4% от ВВП), Украина (4,1%) и Грузия (1,8%).

Кроме того, если во многих странах показатель растет, то в РК с момента обретения независимости расходы на оборону от ВВП остаются неизменными - в пределах 1% ежегодно.

Таким образом, мы видим, что на оборону в Казахстане выделяется недостаточный объем средств как в масштабе страны, так и в мировом масштабе. Учитывая опыт стран, которые столкнулись с похожей ситуацией, мы считаем, что в последующие годы, в том числе и в текущем, расходы государства на оборону будут увеличены", - добавили аналитики.