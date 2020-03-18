Банки не будут начислять штрафы и пени при просрочке платежей

Всем банкам необходимо предоставить отсрочку представителям бизнеса, у которых произошло ухудшение финансового положения", - сказал А. Мамин.
Как сообщили в пресс-службе премьер-министра, глава правительства также поручил в трехдневный срок подготовить проекты постановлений по внесению новых форм поддержки предпринимателей в отраслевые государственные программы.
В реализацию указов главы государства мы принимаем комплекс решений по определению особых порядков установления налоговых ставок для отдельных категорий налогоплательщиков, формированию и исполнению бюджета, специального порядка государственных закупок. В целом новые меры по поддержке предпринимательства и отечественного производства создадут более 200 тысяч новых рабочих мест", - сказал А. Мамин.
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