Более 1 млн алматинцев имеют активные кредиты, из них 451 тысяча - неплательщики

АЛМАТЫ. 17 АВГУСТА - Комитет государственных доходов проводит разъяснительную работу по законопроекту о банкротстве физических лиц в областных центрах и городах, в которых наблюдается наибольшая концентрация долговой нагрузки граждан по кредитам, налоговой и коммунальной задолженности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В настоящее время только в Алматы более 1 млн жителей имеют активные кредиты. Среди них более 451 тысячи граждан не погашали кредиты в течение более 90 дней, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.
17 августа в Алматы прошла конференция КГД МФ РК, в рамках которой обсуждались вопросы законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан Республики Казахстан".
В мероприятии приняли участие около 200 человек, среди них: физические лица, финансовые и юридические консультанты, конкурсные управляющие и представители заинтересованных государственных органов и банков.
В ходе встречи спикеры разъяснили основные положения законопроекта, который на сегодняшний день находится на рассмотрении в мажилисе.