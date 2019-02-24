Более 30 животноводческих предприятий Туркестанской области и Шымкента подтвердили свое право на экспорт продукции в Узбекистан

Астана. 19 февраля. Kazakhstan Today - По итогам совместной проверки ветеринарными службами Казахстана и Узбекистана 33 животноводческих предприятий Туркестанской области и Шымкента, все они подтвердили право экспортировать в Узбекистан продукцию животноводства, включая живой скот, передает Kazakhstan Today.

Министерство сельского хозяйства Казахстана перечислило предприятия. По данным ведомства, ветеринарно-санитарным требованиям двух стран соответствуют: в Сайрамском районе: ТОО "Кайып Ата" (откормплощадка на 10 тысяч голов и убойный пункт), ТОО "Казахстан-2050", ПК "Юг Агро", ТОО "Нурзода", ТОО "On Export", ПК "Сардор KZ", ИП "Бегматов" и ТОО "Ет Агро"; в Сарыагашском районе: ТОО "Nur Impex", ТОО "Парида", КХ "Балжан", КХ "Дастан", КХ "Бердалы", КХ "Кут Береке", КХ "Малике", ИП "Abdi Gold", ИП "Турсынбаев А", ИП "Иргашев", ИП "Мауленов", ИП "Жабай Ата"; в Казыгуртском районе: ТОО "Кайып Ата" (откормплощадка на 6 тысяч голов), СПК "Казыгурт Диханы"; в Ордабасинском: ТОО "Ордабасы Кус", КХ "Сералы"; в Шымкенте: ТОО "Амангельды", ТОО "Халал Кассаб", ТОО "Ет онiмдерi", КХ "Ер нур", КХ "Байтерек", КХ "Тажибаев", ИП "Усенбаева", ИП "Filosoftica".

По итогам прошлого года Казахстан экспортировал в Узбекистан 3,95 млн тонн (на 27% больше, чем в 2017 году) продукции АПК на сумму $634 млн (на 34,5% больше, чем в 2017 году). В 2018 году по сравнению с 2017 годом экспорт животноводческой продукции в Узбекистан вырос почти в 20 раз.

Общая мощность проинспектированных откормплощадок Туркестанской области составляет 78 850 голов КРС, 61 150 голов МРС, 3800 лошадей и верблюдов. Казахстанские предприятия готовы экспортировать в Узбекистан 18 тысяч тонн "красного" мяса, а также 500 тонн продукции птицеводства.

Участие узбекского бизнеса показывает высокую заинтересованность в импорте казахстанской животноводческой продукции: живого скота (КРС, МРС, лошадей и верблюдов), мяса говядины, баранины, конины и верблюжатины, а также продукции птицеводства, отмечает пресс-служба Минсельхоза.

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