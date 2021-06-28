Capital Bank Kazakhstan лишен лицензии

НУР-СУЛТАН. 25 ИЮНЯ - Правление Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка (АРРФР) приняло решение о лишении лицензии Capital Bank Kazakhstan на проведение банковских и иных операций и деятельности на рынке ценных бумаг, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации пресс-службы АРРФР, основанием лишения лицензии явились:

- систематическое (три и более раза в течение 12 последовательных календарных месяцев) нарушение пруденциальных нормативов и (или) других обязательных

к соблюдению норм и лимитов;

- систематическое (три и более раза в течение 12 месяцев) невыполнение мер надзорного реагирования;

- невыполнение крупным участником Банка требований уполномоченного органа по дополнительной капитализации;

- отнесение банка к категории неплатежеспособного банка.

Размер активов банка на дату лишения лицензии составил 38,5 млрд тенге, ссудный портфель - 33,9 млрд тенге, в том числе 30,4 млрд тенге или 89,8% ссудного портфеля Банка представлено неработающими кредитами с просрочкой свыше 90 дней. Размер ликвидных активов банка составляет 149 млн тенге, при этом объем неисполненных клиентских платежей превышает 15,0 млрд тенге", - сообщили в ведомстве.

Также отмечается, что в связи с неисполнением пруденциальных нормативов, Агентством в отношении банка приняты 29 мер надзорного реагирования и составлено 67 протоколов об административных правонарушениях.

В 2020 году акционером банка представлен План мероприятий по улучшению финансового состояния. В рамках исполнения указанного Плана под усиленным контролем Агентства банком в течение 2020 и 2021 годов были снижены обязательства перед депозиторами на сумму 31 млрд тенге. В рамках реализации Плана также были полностью погашены обязательства перед социально-значимыми учреждениями (школы и больницы) и значительная часть обязательств перед квазигосударственным сектором.

Однако, принятые Банком и его акционером меры не привели к стабилизации финансового положения. Банк продолжает нарушать пруденциальные нормативы и не исполняет обязательства по платежам и переводам перед клиентами банка", - отметили в пресс-службе.

Сообщается, что депозиты 99% вкладчиков банка, физических лиц, покрываются гарантией АО "Казахстанский фонд гарантирования депозитов" в полном объеме.

Приказом председателя Агентства от 24 июня 2021 года №206 назначена временная администрация, к которой перешли полномочия всех органов управления банка. Она будет действовать до назначения ликвидационной комиссии банка. Руководителем временной администрации назначена Токсеитова Шолпан Тайшыковна, сотрудник Агентства.

С 25 июня 2021 года прекращены все операции по банковским счетам клиентов и самого банка, за исключением случаев, предусмотренных законодательством РК. Агентство в установленном законодательством порядке обратится в суд с заявлением о принудительном прекращении деятельности (ликвидации) банка.

По всем интересующим вопросам можно обратиться во временную администрацию АО "Capital Bank Kazakhstan" по телефону +7 (727) 331 66 77.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства