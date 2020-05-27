Частная компания получила право управлять частью земель Иле-Алатауского нацпарка

РГУ "Иле-Алатауский государственный национальный природный парк" Комитета лесного хозяйства и животного мира Министерства экологии, геологии и природных ресурсов Казахстана 13 марта 2020 года был проведен тендер на предоставление участков национального парка в долгосрочное пользование для развития экологического туризма по осуществлению туристской и рекреационной деятельности по лоту №1, представляющий комплекс взаимосвязанных туристских объектов (читать в газете Егемен Казакстан №29 (29758) от 12 февраля 2020 года). Решением тендерной комиссии победителем тендера по лоту №1 объявлен единственный участник ТОО "Култау и К.", - сообщается на официальном сайте парка.
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