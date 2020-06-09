Данные экспорта Кыргызстана и импорта Казахстана разнятся в 10 раз

Нур-Султан. 8 июня. Kazakhstan Today - Данные экспорта Кыргызстана и импорта Республики Казахстан существенно разнятся: цифры Кыргызстана ниже в 10 раз, передает Kazakhstan Today.

По их информации, экспорт в РК за 9 месяцев 2019 года составил 18 млрд тенге, а по нашим - 186 млрд тенге. С учетом фактов занижения стоимости и лжетранзита расхождения будут еще больше", - сообщает пресс-службе Комитета государственных доходов МФРК.

По данным ведомства, объем китайских товаров, ввозимых из Кыргызстана в Казахстан и Россию, в 2 раза превышает объем официального импорта в КР из КНР. В прошлом году в Кыргызстан из Китая импортировано 75 тыс. тонн товаров, а экспортировано (в РК и проследовало в РФ) - 149 тыс. тонн.

За полтора года (январь 2019 - июнь 2020) из Кыргызстана в Казахстан и Россию проследовало 79 163 автотранспортных средств (без учета транзита под таможенным контролем)", - проинформировали налоговики.

По результатам мониторинга процесса перемещения товаров через государственную границу Комитетом государственных доходов выявлен ряд нарушений. Так, по экспортному контролю выявлено:

- 389 попыток вывоза товаров, включенных в Перечень изъятия (наложено административных штрафов на сумму 133 млн тенге);

- 2302 попытки вывоза товаров, на которые установлены запреты и ограничения (нефтепродукты, медицинские маски, медицинские перчатки, лом цветного и черного металла, лесоматериалы, картофель, мука и т.д.);

- 181 факт несоблюдения норм экспортного контроля (химикаты, взрывчатые вещества, рентген аппараты. Также имели место попытки незаконного вывоза природного урана - возбуждено уголовное дело, патроны для оружия военного образца - без разрешения на транзит продукции уполномоченного органа РК в области экспортного контроля);

По ввозимым товарам:

- 2,6 тыс. фактов оформления товаросопроводительных документов на фиктивных получателей (непричастных к импорту и банкротов);

- 6 тыс. фактов лжетранзита - это 20% от всего потока товаров из КР, заявленного в качестве транзита. (со стороны РФ выявлено 7,7 тыс. фактов).

Мониторинг обеспечил 2,6 тыс. дополнительных налоговых отчетов по НДС на сумму 2,1 млрд тенге.

Особое внимание - соответствию товаров сведениям, указанным в товарно-транспортных накладных. Из 1547 тематических налоговых проверок автомашин, следовавших из Кыргызстана, в 1505 случаях были выявлены нарушения (98%!)", - отметили в КГД.

Подавляющее большинство нарушений - несовпадение ввозимых из Кыргызстана товаров с наименованиями, указанными в товарно-транспортных накладных. Кроме того, цены товаров производства КНР, указанные в товарно-транспортных накладных, значительно ниже цен на аналогичные товары в нашей стране.

В отдельных случаях - до 400 раз. Это влечет недопоступление НДС в бюджет РК и стран-партнеров", - подчеркивает пресс-служба ведомства.

Так, ОсОО "Алекс Транс" в 2019 году заявило транзит в Россию. В транспортном документе для международных перевозок, указал стоимость товаров народного потребления в объёме 19,8 тонны на 2,2 млн сомов. В сравнении с индикаторами таможенной стоимости Казахстана, цены на женские джинсы ниже в 400 раз ($0,04 к $16), на футболки в 150 раз ($0,08 к $12), на дубленки в 400 раз ($0,1 к $40), на мужские джинсы в 15 раз ($1,1 к $17), на женскую и мужскую обувь в 80 раз ($0,2$ к $16).

Более того, этот же предприниматель 51 раз допустил лжетранзит. То есть товары остались на территории Казахстана и по ним не уплачены налоги. Ущерб только от этого участника внешнеэкономической деятельности оценивается в 700 млн тенге, или 1,7 млн долларов США", - уточнили в ведомстве.

Как отметили в КГД, такая ситуация во взаимной торговле наносит урон бюджету РК и ставит в неравные конкурентные условия казахстанский бизнес.

Тогда как в соответствии со статьей 3 Договора о ЕАЭС, основными принципами функционирования ЕАЭС являются обеспечение взаимовыгодного сотрудничества, равноправия и учета национальных интересов сторон, а также соблюдение принципов рыночной экономики и добросовестной конкуренции", - пояснили в комитете.





В течение 2019-2020 годов были неоднократные встречи на разных уровнях, где обсуждалась необходимость взаимодействия в вопросах снижения теневого оборота товаров.

Для пресечения теневых оборотов импорта и лжетранзита важно взаимодействие компетентных органов. Казахстанские фискальные органы проводят онлайн обмен предварительной информацией из экспортных деклараций с Республикой Узбекистан. С этого года также с КНР. Проводится работа и с другими странами. Предложения по взаимодействию направлялись и в адрес кыргызской стороны. Однако наши запросы в решении проблемы остаются без ответа", - рассказали в КГД.

В целом же, по данным ведомства, поступления НДС из стран ЕАЭС за прошлый год увеличились в 1,2 раза, или на 122 млрд тенге.

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