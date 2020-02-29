Дефицита капитала нет, риски для вкладчиков отсутствуют: Нацбанк подвел итоги оценки качества активов БВУ

Программа ОКА охватила 14 банков второго уровня, на долю которых приходится 87% активов и 90% от общего ссудного портфеля банков. Оценка состояния казахстанских банков проведена в соответствии с методологией Европейского центрального банка (ЕЦБ), с минимальными поправками на специфику казахстанского рынка. Такой подход обеспечил сопоставимость полученных результатов с результатами аналогичных зарубежных программ, сообщает пресс-служба финрегулятора.
Результаты ОКА по состоянию на 1 апреля 2019 года подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в ОКА, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков - участников AQR - отсутствуют", - подчеркивается в сообщении.
На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет ~70% с учётом корректировок ОКА по сравнению с ~105% до ОКА. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам ОКА запас капитала на системном уровне составляет порядка 800 млрд тенге. В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала порядка 13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБК составляет 7,5%.
Аналогично по результатам ОКА запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервирования и с учётом переоценки недвижимого имущества на балансе банков).
По банкам, принимающим на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, определен дополнительный инструмент защиты активов в рамках Программы повышения финансовой устойчивости Национального банка. Необходимые решения правительства, Национального банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняты, и соответствующие соглашения с каждым банком-участником подписаны всеми сторонами. Программа реализуется на возмездной и платной основе с обязательным участием акционеров банков. Решения приняты с учетом того, что уже во время реализации ОКА указанные банки провели значительную работу по улучшению качества активов в части принятия новых залогов, погашения части проблемных займов, отражения убытков через провизии и списания. При этом банки и их акционеры в течение всего срока действия программы приняли жесткие обязательства, стимулирующие их к скорейшему выходу из Программы", - уточнили в пресс-службе Нацбанка.
По результатам ОКА определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур банков. Отмечается, что полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечит защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним шокам.
Основные принципы корректирующих мер для банков определены, и в настоящее время проводится детализация указанных мер в планах мероприятий банков для всестороннего их отражения в действующих политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до конца марта 2020 года", - информирует НБ РК.
При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства