Дефицита капитала нет, риски для вкладчиков отсутствуют: Нацбанк подвел итоги оценки качества активов БВУ

Алматы. 28 февраля. Kazakhstan Today - Национальный банк Казахстана и Агентство по регулированию и развитию финансового рынка представили результаты работы по проведению независимой оценки качества активов (ОКА) банков второго уровня (БВУ), передает Kazakhstan Today.

Программа ОКА охватила 14 банков второго уровня, на долю которых приходится 87% активов и 90% от общего ссудного портфеля банков. Оценка состояния казахстанских банков проведена в соответствии с методологией Европейского центрального банка (ЕЦБ), с минимальными поправками на специфику казахстанского рынка. Такой подход обеспечил сопоставимость полученных результатов с результатами аналогичных зарубежных программ, сообщает пресс-служба финрегулятора.

Результаты ОКА по состоянию на 1 апреля 2019 года подтверждают, что как на системном уровне, так и на уровне отдельных банков, участвовавших в ОКА, дефицита капитала нет. Риски для вкладчиков банков - участников AQR - отсутствуют", - подчеркивается в сообщении.

На консолидированном уровне превышение капитала k1 относительно регуляторного минимума составляет ~70% с учётом корректировок ОКА по сравнению с ~105% до ОКА. Таким образом, на 1 апреля 2019 года по результатам ОКА запас капитала на системном уровне составляет порядка 800 млрд тенге. В среднем по банкам коэффициент достаточности капитала порядка 13% от суммы активов, взвешенных по риску, в то время как норматив НБК составляет 7,5%.

Аналогично по результатам ОКА запас пруденциального капитала k2 на системном уровне достаточен для полноты покрытия рисков с пруденциальной точки зрения (например, в части оценки моделей коллективного резервирования и с учётом переоценки недвижимого имущества на балансе банков).

По банкам, принимающим на себя обязательства по докапитализации и ограничению рисков, определен дополнительный инструмент защиты активов в рамках Программы повышения финансовой устойчивости Национального банка. Необходимые решения правительства, Национального банка и Агентства РК по регулированию и развитию финансового рынка приняты, и соответствующие соглашения с каждым банком-участником подписаны всеми сторонами. Программа реализуется на возмездной и платной основе с обязательным участием акционеров банков. Решения приняты с учетом того, что уже во время реализации ОКА указанные банки провели значительную работу по улучшению качества активов в части принятия новых залогов, погашения части проблемных займов, отражения убытков через провизии и списания. При этом банки и их акционеры в течение всего срока действия программы приняли жесткие обязательства, стимулирующие их к скорейшему выходу из Программы", - уточнили в пресс-службе Нацбанка.

По результатам ОКА определены направления повышения качества процессов, данных, политик и процедур банков. Отмечается, что полноценная реализация рекомендаций и корректирующих мероприятий обеспечит защиту интересов вкладчиков банков, предотвратит накопление рисков и повысит устойчивость финансовой системы к внутренним и внешним шокам.

Основные принципы корректирующих мер для банков определены, и в настоящее время проводится детализация указанных мер в планах мероприятий банков для всестороннего их отражения в действующих политиках и процедурах. Данная работа будет завершена до конца марта 2020 года", - информирует НБ РК.

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