Деловой совет ЕАЭС выступил против маркировки молочной продукции

Нур-Султан. 9 июля. Kazakhstan Today - Деловой совет ЕАЭС попросил Евразийскую экономическую комиссию признать нецелесообразным введение маркировки молочной продукции в рамках ЕАЭС, сообщает Kazakhstan Today.



Ранее НПП РК "Атамекен" предложила Деловому совету ЕАЭС обратиться в ЕЭК с данной проблемой по маркировке. Соответствующее обращение подписано 7 июля и направлено на имя Председателя Коллегии ЕЭК Михаила Мясниковича.



Производители и переработчики молочной продукции государств-членов ЕАЭС, а именно белорусский агропромышленный союз, молочный союз Казахстана, национальный союз производителей молока России (Союзмолоко) и производители молока и молочной продукции Кыргызстана, обеспокоены инициативой о маркировке и считают меру нецелесообразной. Что подтверждается многочисленными обращениями в адрес ЕЭК, правительств, а также национальных союзов предпринимателей государств-членов ЕАЭС.



"В первую очередь такая обеспокоенность объясняется тем, что молочная продукция относится к скоропортящейся и не является контрафактной. Для обеспечения ее безопасности и прослеживаемости на сегодняшний день уже применяются такие инструменты, как ветеринарный сертификат и электронные счета-фактуры. С учетом того, что молочная продукция относится к социально значимым товарам повышенного спроса, в нынешних условиях кризиса недопустимо повышение цен на данную категорию товаров, связанных с затратами на маркировку", - говорится в письме.



По предварительным расчетам молочного союза Казахстана, ежегодные затраты на внедрение маркировки молочной продукции, с учетом затрат на коды маркировки и оборудование, составят порядка 4,3 млрд тенге (при стоимости кода маркировки в 3 тенге).



По информации Союзмолоко, введение обязательной маркировки молочной продукции потребует единовременных капитальных затрат производителей молочной продукции России в размере не менее 26 млрд рублей, ежегодные операционные расходы составят около 35 млрд рублей.



Ориентировочные расходы на техническое перевооружение производственных линий белорусских молокоперерабатывающих предприятий для нанесения кодов маркировки, по предварительным оценкам, составят 41,4 млн белорусских рублей.



Кроме того, ежегодные затраты на приобретение и нанесение кодов маркировки варьируются от 63 млн до 102,4 млн белорусских рублей. По оценкам белорусского бизнеса, рост цен на молочную продукцию в связи с введением маркировки составит до 9 %.



Деловой совет ЕАЭС также просил ЕЭК с участием бизнес-сообщества стран ЕАЭС пересмотреть подходы к введению маркировки отдельными государствами-членами ЕАЭС с учетом принципа равной выгоды для всех стран. В частности, предлагается исключить из Соглашения о маркировке товаров средствами идентификации в ЕАЭС норм о возможности одностороннего введения маркировки отдельными странами и наделить ЕЭК полномочиями по проведению анализа и оценки влияния маркировки отдельных товаров во взаимной торговле в рамках ЕАЭС.



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При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства