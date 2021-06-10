До 50 млрд тенге увеличат объем средств, направленных на сдерживание цен на продукты

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Первый вице-премьер Казахстана, министр финансов Алихан Смаилов сообщил о дополнительном выделении средств, которые будут направлены на сдерживание цен на продукты, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Начиная с 2020 года все ощутили существенное повышение цен на основные продукты питания. Наибольший рост зафиксирован на подсолнечное масло - 33,7%, сахар - 32,8%, крупы - 28,7%, картофель - 16,8%, фрукты - 14,9%, макаронные изделия - 14,7%, яйца - 10% и так далее. Кроме того, подорожали бензин, электроэнергия, фармацевтическая продукция, стоимость жилья. К сожалению, данный список можно продолжить, проще отметить то, что не подорожало. Но уровень инфляции устоял в пределах целевого значения. Мой вопрос адресован первому заместителю премьер-министра: Алихан Асханович, какие меры предпринимает правительство для сдерживания уровня цен и тарифов?" - спросил депутат Данияр Алимбаев в ходе рассмотрения отчета правительства об исполнении республиканского бюджета на 2020 год.

По словам министра финансов, повышение цен на продукты наблюдается во многих странах, в том числе в Казахстане.

Для их стабилизации правительство разработало дорожную карту, в рамках которой были приняты 45 срочных и системных мероприятий. В том числе Министерство сельского хозяйства разработало комплексный план для полного обеспечения внутреннего рынка продуктами. Минсельхозу было выделено 30 млрд тенге для субсидирования. В рамках дорожной карты созданы региональные стабилизационные фонды, для пополнения фондов проводится оптимизация госзакупок. Также заключаются форвардные договора на закуп продуктов за счет местных бюджетов, в качестве кредитов для удержания цен были выделены 33 млрд тенге. Эти средства мы планируем повысить до 50 млрд тенге. Было поручено повысить. Также проводились антимонопольные меры, введены меры ограничения. Заключены меморандумы для стабилизации цен на продукты. Мы планируем построить 24 распределительных центра. Этот вопрос находится на контроле правительства", - сказал Смаилов.

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