Доля местного содержания в госзакупках РК выросла на 6,4% за три квартала

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НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрены вопросы развития местного содержания в закупках, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Динамика роста местного содержания за девять месяцев 2021 года составила 6,4% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года - с 51,9% до 58,3%, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК.

По семи отраслям экономики простых вещей достигнуты плановые показатели местного содержания, в том числе в машиностроении, фармацевтике, легкой, мебельной, химической и пищевой промышленностей.

Премьер-министр отметил, что в сфере производства строительных материалов не достигнут плановый показатель 77,3% (фактический - 73%), несмотря на то, что отрасль имеет очень большой потенциал и спрос на рынке.

Восточно-Казахстанская и Костанайская (77% и 62%) области являются лидерами в рейтинге регионов по доле местного содержания по товарам экономики простых вещей. При этом наихудшие показатели в Северо-Казахстанской области и Алматы (47% и 42%).

Глава правительства подчеркнул, что для обеспечения роста показателей доли местного содержания принимаются все необходимые меры, в том числе законодательные.

Так, внедрены такие новые инструменты, как офтейк-контракты, электронный каталог товаров, соглашения с недропользователями (заключены 234 договора). Созданы Международный центр развития нефтегазового машиностроения, Фонд развития местного содержания (с компанией "Шеврон").

В результате 75% от общего объема закупок компаний группы "Самрук-Казына" осуществляется у отечественных товаропроизводителей.

Мамин поручил акиматам усилить работу региональных комиссий по контролю местного содержания с максимальным привлечением к их деятельности представителей регионального бизнеса. Министерствам индустрии и инфраструктурного развития, энергетики, а также АО "Самрук-Казына" поручено обеспечить заключение добровольных соглашений с недропользователями.

Министерству индустрии совместно с Министерством энергетики, НПП "Атамекен" дано поручение проработать все необходимые вопросы заключения недропользователями офтейк-контрактов с отечественными товаропроизводителями.

Развитие местного содержания - это одна из основных задач акимов, по которым будет оцениваться их работа", - подчеркнул глава кабмина.