Досаев доложил о работе по разработке Национальной платежной системы

НУР-СУЛТАН. 11 АВГУСТА - О работах по созданию Национальной платежной системы в ходе заседания правительства сообщил председатель Национального банка Республики Казахстан Ерболат Досаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.

С международными платежными системами Visa и Mastercard достигнута предварительная договоренность для обработки тенговых транзакций в НПС. Начата работа по достижению договоренностей с международной платежной системой Union Pay", - доложил Досаев в ходе заседания правительства.

Кроме того, в рамках построения Системы мгновенных платежей разработана платформа для дальнейшего тестирования сервисов и интеграции с банками второго уровня.

Национальная платежная система позволит снизить стоимость мгновенных платежей более чем в 2 раза, увеличить долю безналичных расчетов с 57% до 65% до 2025 года", - заверил глава Нацбанка.

Он отметил, что безналичные транзакции становятся все более востребованными со стороны населения.

Население также продолжает активно пользоваться онлайн-платежами: с начала года 83% безналичных транзакций совершены через онлайн-банкинг.

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