Два заместителя главы КазТрансОйл оставили свои посты

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НУР-СУЛТАН. 31 ЯНВАРЯ - Международные резервы страны в целом, включая активы Национального фонда в иностранной валюте (55,3 млрд долларов США), по предварительным данным, на конец декабря 2021 года составили 89,7 млрд долларов США, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Валовые международные резервы Национального банка за декабрь 2021 года, по предварительным данным, снизились на 3,1% и составили 34,4 млрд долларов США (с начала года снижение на 3,5%).

Снижение золотовалютных резервов произошло за счет валютной части активов из-за выплаты государственного долга, операций по счетам правительства и корреспондентским счетам клиентов Национального банка, а также валютных интервенций", - сообщили в Нацбанке.

Денежная база в декабре 2021 года расширилась на 4,6% и составила 10 957,7 млрд тенге (с начала года расширение на 12,1%). Узкая денежная база, то есть денежная база без учета срочных депозитов банков второго уровня в Национальном банке, расширилась на 12,9% до 6 945,4 млрд тенге (с начала года расширение на 36,5%).

Денежная масса за декабрь 2021 года выросла на 4,9% и составила 30 099,3 млрд тенге (с начала года рост на 20,8%), наличные деньги в обращении увеличились на 3,2% до 2997,7 млрд тенге (с начала года рост на 6,0%).

Напомним, по данным Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, в декабре 2021 года инфляция составила 0,6% (в декабре 2020 года - 0,9%).

Годовая инфляция сложилась на уровне 8,4% (в декабре 2020 года - 7,5%). В структуре инфляции цены на продовольственные товары в годовом выражении повысились на 9,9%, на непродовольственные товары - на 8,5%, на платные услуги - на 6,5%.

В декабре 2021 года количественная оценка ожидаемой через год инфляции по результатам опроса населения составила 10,3%.