Двусторонний товарооборот Казахстана и России в 2019 году увеличился на 6,2%

Нур-Султан. 3 июня. Kazakhstan Today - Двусторонний товарооборот в 2019 году увеличился на 6,2% по сравнению с 2018 годом и составил почти 20 миллиардов долларов, передает Kazakhstan Today.

Россия является основным торгово-экономическим партнером Казахстана. Объем прямых инвестиций из России в Казахстан составил 15,7 миллиарда долларов. Двусторонний товарооборот в 2019 году увеличился на 6,2% по сравнению с 2018 годом и составил почти 20 млрд долларов", - рассказал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в интервью газете "Комсомольская правда" .

По его словам, в Казахстане успешно работают более 7 тыс. российских компаний, около 3,5 тыс. совместных казахстанско-российских предприятий.

Активно реализуются совместные проекты в приоритетных отраслях экономики. К примеру, в 2018 году крупнейшей российской компанией "Полиметалл" запущено Бакырчикское горнодобывающее предприятие с объемом инвестиций 418 млн долларов. Планируется совместная реализация 53 инвестиционных проектов на сумму 6,6 млрд долларов.

В апреле 2019 года мы приняли программу совместных действий в области производственной кооперации, а в октябре того же года был запущен первый проект данной программы - производство тракторов "Кировец" в Костанае мощностью до 500 тракторов в год", - сообщил глава государства.

Токаев также заявил о намерении активно продвигать сотрудничество с Россией в нефтегазовом, нефтехимическом и других секторах, где производится продукция высокого передела. Активизировано сотрудничество по морским нефтегазовым проектам на шельфе Каспия.

Мы полагаемся на Россию как на стратегического партнера. Успешно работает в нашей стране "Лукойл"", - сказал Токаев.

По его словам, Казахстан будет поддерживать российский бизнес, который реализует инвестиционные проекты в стране. Ожидается, что результатами сотрудничества РК и РФ станут производства, которые выйдут на рынки КНР и Центральной Азии.

На осень этого года запланирован казахстанско-российский форум, на котором будут приниматься решения по региональному экономическому сотрудничеству", - проинформировал Токаев.

Глава государства также рассказал, что облегчение налогового бремени - стратегическая цель, которую ставят перед собой как Казахстан, так и Россия. Это важный фактор повышения конкурентоспособности экономики и обеспечения привлекательности инвестиционного климата.

Ставки налогов в Казахстане ниже действующих ставок в государствах СНГ. Это касается налогов на доходы ИП и юридических лиц, НДС, налога на доходы физических лиц. При этом налоговая система Казахстана, как и России, "гостеприимней", чем в большинстве развитых стран, и направлена на поддержку прежде всего малого и среднего бизнеса", - пояснил президент.

Преимущество налоговой системы РК состоит в минимальном контакте предпринимателей с фискальными органами. Процедуры налогового администрирования можно и нужно осуществлять через информационную систему. В Казахстане налоговым органам законодательно запрещено вмешиваться в предпринимательскую деятельность.

Предпринимателям предоставлен широкий спектр налоговых льгот, включая специальные режимы налогообложения. Мы на три года освободили субъекты микро- и малого предпринимательства от уплаты налогов на доходы, введен мораторий на проведение налоговых проверок", - добавил Токаев.

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