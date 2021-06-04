ЕБРР выделит 80 млн долларов на финансирование проекта Tazalyq

НУР-СУЛТАН. 3 ИЮНЯ - ТОО "Атырауский нефтеперерабатывающий завод" и Европейский банк реконструкции и развития подписали Соглашение о финансировании проекта TAZALYQ на сумму 80 млн долларов, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Проект TAZALYQ предусматривает модернизацию очистных сооружений сточных вод АНПЗ, а также рекультивацию полей испарения площадью 860 гектаров, проинформировали в пресс-службе АО НК "КазМунайГаз".

Кроме того, в рамках проекта планируется строительство нового трубопровода длиной 3,5 километра для подачи сточных вод АНПЗ на очистные сооружения взамен существующего открытого отводящего канала.

Согласно проекту, образуемые на предприятии сточные воды будут проходить двухэтапную очистку на новых механических, а затем на существующих биологических очистных сооружениях. Часть очищенной воды будет возвращаться для повторного использования на заводе, а оставшаяся часть будет отводиться на строящиеся в настоящее время очистные сооружения Атырау. В свою очередь, это также позволит сократить забор пресной воды из реки Урал", - поделились в компании.

Наряду с этим, предусмотрен ряд мероприятий по сокращению выбросов парниковых газов и сведению к минимуму воздействия на качество атмосферного воздуха.

Как уточнили в КМГ, проект планируется осуществить до 2023 года, в период строительства будет создано до 150 рабочих мест.

АО НК "КазМунайГаз" предоставляет гарантии в пользу ЕБРР в обеспечение исполнения обязательств АНПЗ. В компании отмечают, что реализация проекта улучшит состояние окружающей среды Атырау, будет содействовать развитию экологически чистых технологий и "зеленой" экономики, окажет благотворное влияние на здоровье жителей города и позволит минимизировать воздействие АНПЗ на окружающую среду, флору и фауну Атырауского региона.

При этом участие ЕБРР предполагает самые высокие требования к данному проекту, в том числе в отношении экологических стандартов. Так, проект должен соответствовать Экологической и социальной политике ЕБРР, требуется проведение необходимых оценок и исследований, внедрение системы экологического и социального управления, применение наилучших доступных технологий, принятых в Европейском союзе при разработке проектных решений", - добавили в пресс-службе.

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