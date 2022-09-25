МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ - На заседании совета Евразийской экономической комиссии 23 сентября принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
"Ранее совет комиссии повысил порог беспошлинного ввоза до 1000 евро для товаров, перевозимых перевозчиком или в почтовых отправлениях, а также ввозимых багажом всеми видами транспорта, кроме воздушного, или в пешем порядке. Такой порог был установлен на временной основе до 1 октября текущего года", - сообщается на сайте ЕЭК.
Продление меры позволит поддержать граждан в условиях санкционного давления и избежать дефицита товаров первой необходимости и товаров критичного импорта.
Совет также принял решение о введении маркировки многоразовых электронных сигарет и аналогичных индивидуальных электронных испарительных устройств в странах ЕАЭС по унифицированным правилам.
Также члены совета приняли единые правила регулирования обращения диагностических средств ветеринарного назначения на таможенной территории союза и другие документы.
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ЕЭК продлила действие порога беспошлинного ввоза товаров для физлиц
МОСКВА. 24 СЕНТЯБРЯ - На заседании совета Евразийской экономической комиссии 23 сентября принято решение продлить действие порога беспошлинного ввоза товаров для физических лиц в 1000 евро до 1 апреля 2023 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
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Сегодня грузы из портов на Черном море до казахстанских портов доставляются транзитом по Волго-Донскому судоходному каналу. Соглашение о судоходстве послужит стимулированию транзитного потенциала портов Актау и Курык по Транскаспийскому международному транспортному маршруту и перевозке грузов по внутренним водным путям Российской Федерации до портов Черного и Средиземного морей, а также даст возможность упрощенного порядка прохода по внутренним водным путям России", - говорится в сообщении.
Развитие речного судоходства даст возможность диверсифицировать традиционные торговые пути, открывает новые возможности для казахстанского экспорта наряду с другими, традиционными видами транспорта", - отметил на заседании ЕЭК вице-премьер Казахстана Серик Жумангарин.
В Кокшетау прошла первая в этом году осенняя ярмарка
В ней приняли участие сельхозтоваропроизводители из Аккольского, Буландынского, Зерендинского, Биржан сал, Ерейментауского, Коргалжынского, Сандыктауского, Шортандынского районов и Кокшетау. Также в мероприятии участвовало АО "НК СПК Кokshe", - сообщает управление внутренней политики.
Всего аграрии привезли 29 тонн мясных и колбасных изделий, 1,5 тонны свежей рыбы, 130 тысяч штук яиц, порядка 6,3 тонны молока и молочной продукции, более 2 тонн муки, 16,5 тонны картофеля, порядка 2 тонн овощей и другой продукции", - сообщается в информации УВП.
Сегодня на ярмарке было большое разнообразие продуктов. Довольна, что у нас в городе начались осенние ярмарки. Всегда покупаю продукцию только от местных товаропроизводителей, и, конечно, радуют цены. Хотелось бы, чтобы ярмарки проводились чаще. Купила мясо, масло и молочную продукцию", - поделилась одна из покупательниц.
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В числе наиболее значимых с казахстанской стороны - проект реконструкции водовода Астрахань - Мангышлак, поставки стальной продукции в РФ, транзит казахстанского угля и железорудного сырья, а также возникающие ограничения для беспрепятственного вывоза товаров в Казахстан. По всем вопросам участники встречи выразили готовность к тесному взаимодействию для их проработки и скорейшему решению", - сообщает СЦК РК.
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По итогам 2010 года автомобилестроение составляло всего 5% от всей отрасли машиностроения. Совместными усилиями по итогам 2021 года удалось довести долю автопрома в машиностроении до 32,1%. За первое полугодие текущего года данный показатель составил 37,5%. Как результат, за короткий срок была создана целая отрасль с десятками тысяч рабочих мест с учетом смежных отраслей, регулярно пополняющая бюджет за счет налоговых отчислений. Выросло количество автопроизводителей, начала расти здоровая конкуренция", - сказал Олжас Сапарбеков.
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Это означает, что с 1 октября граждане, пересекающие наземную границу, смогут беспошлинно ввозить товаров на сумму не более 500 евро (в данный момент - 1000) и весом не более 25 кг (в данный момент - 31 кг). При превышении указанного лимита нужно заплатить пошлину в размере 30% от стоимости, но не менее 4 евро за 1 килограмм превышения", - сообщили в департаменте государственных доходов по Мангистауской области.
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