Электронная торговля Казахстана расширяет границы

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮЛЯ - Пандемия и карантинные меры подтолкнули не только казахстанскую, но и мировую экономику на переход большей части торговых отношений на электронные рельсы, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Каким был переход казахстанской торговли на электронные площадки и как завершился этап укрепления и расширения в 2020 году основных торговых интернет-площадок сообщается в обзоре PrimeMinister.kz

Если в цифрах, то за 2020 год доля электронной торговли в общем объеме розничной торговли превысил отметку в 1,1 триллиона тенге (1 019 миллиарда тенге - внутренние интернет-площадки, 144 миллиарда тенге - зарубежные интернет-площадки) и составил 9,7% от общего розничного товарооборота (11,6 триллиона тенге).

Количество покупателей в интернете также показал рост почти на 20%, составив 3,8 миллиона активных покупателей по сравнению с 2019 годом - 3,2 миллиона покупателей. Сегодня на рынке работают около 650 интернет-магазинов.

Если в сравнении, то, к примеру, в 2018 году объем рынка электронной торговли увеличился в 2 раза по сравнению с аналогичным периодом 2017 года (174 миллиарда тенге в 2017 году) и составил 269 миллиардов тенге с учетом международных электронных площадок. Доля электронной торговли в общем объеме розничного товарооборота за 2018 год составила 2,9%.

В Казахстане ведется планомерная работа по выводу отечественных товаропроизводителей на международные торговые площадки, в частности на Alibaba.com. По итогам 2020 года уже 100 компаний получили аккаунт "Золотой Поставщик" на этой платформе, из них действующие аккаунты остались у 71 компании. Благодаря предоставленной помощи предприятиям было реализовано отечественной продукции на сумму 18,1 миллиона долларов, более 4 000 казахстанских товаров размещены на торговой площадке.

На текущий момент 50 компаний (набор проведен в ноябре 2020 году) находятся в стадии "созревания", проводятся переговоры с потенциальными покупателями продукции, направляются пробные партии продукции. Исходя из имеющегося положительного опыта, предполагается, что в текущем году, с учетом планируемой к реализации 3 фазы и вывода дополнительных 50 компаний на платформу, получится увеличить совокупный объем экспортных поставок до суммы от 50 до 100 миллионов долларов к середине 2022 года", - сообщил генеральный директор АО "Центр развития казахстанской торговли "QazTrade" Азамат Аскарулы.

С мая текущего года Казахстан включен в перечень "разрешенных" на одной из крупнейших в мире платформ электронной коммерции Amazon.

Главной проблемой доступа на Amazon для наших бизнесменов была необходимость становиться "частью" разрешенных стран: то есть открывать в этих странах юридическое лицо и банковский счет для проведения всех операций на площадке. Но теперь эти сложности исключены. Казахстанские предприниматели могут получать оплату напрямую через казахстанские банки и торговать под собственным флагом - Казахстан теперь можно найти в перечне стран-продавцов. Это очередной успешный шаг по расширению электронной коммерции и горизонтов для экспорта казахстанских товаров, поскольку Amazon - это одна из самых популярных площадок. Очень важно, что Amazon открывает дорогу малому и среднему бизнесу - 60% всех розничных продаж маркетплейса делают 1,9 миллиона малых и средних предприятий", - подчеркнул генеральный директор АО "Центр развития казахстанской торговли "QazTrade" Азамат Аскарулы.

Сотни миллионов активных клиентов в более чем 200 странах и территориях мира. Причем, что любопытно, зарегистрированы продавцы только 188 стран. В прошлом году чистые продажи Amazon составили 386,1 миллиарда долларов.

Гигант российского e-commerce - это 16-миллионная база постоянных покупателей и более 80 миллионов ежемесячных пользователей. На маркетплейсе представлены товары в 20 разных категориях, от одежды и продуктов питания до детских товаров и косметики, что представляет собой большой потенциал для казахстанских предпринимателей. Теперь любой казахстанский производитель может предложить свой товар на этой универсальной площадке. Казахстанские товары: обувь, украшения и сельхозпродукция и раньше были представлены на Ozon. Однако наши компании должны были открывать филиалы на территории РФ, что крайне неудобно и затратно для бизнеса.

Выходу местного бизнеса на Ozon способствовало совершенствование логистики: теперь казахстанские предприниматели могут доставлять товары в Россию прямиком до клиента самостоятельно или с помощью сторонних перевозчиков. В скором времени Ozon также предложит свой перечень партнеров-логистов, которые будут возить товары казахстанского бизнеса в Россию. Также сейчас прорабатывается возможность складирования отечественных товаров для последующей доставки по России и другим регионам", - добавил генеральный директор АО "Центр развития казахстанской торговли "QazTrade" Азамат Аскарулы.

Министерство торговли и интеграции РК также продолжает переговоры с другими маркетплейсами. Задача - максимально упростить доступ для казахстанских производителей к различным торговым площадкам.

Среди них и электронная торговля сельскохозяйственной продукцией, выход на площадку Mundus Agri, которая является уникальной информационно-торговой платформой на мировом агропродовольственном и сельскохозяйственном рынке.

Как показала практика 2020 года, одним из больших осложнений для компаний является их неосведомленность об имеющихся возможностях ведения внешнеэкономической деятельности. Порядка 20% компаний отмечали необходимость в получении своевременной информации. В этой связи правительством проводится проактивная работа по информационному сопровождению потенциальных участников международной электронной коммерции.

Информирование ведется через официальные каналы (портал, телеграм-каналы, отраслевые чаты).

В рамках информационной поддержки для бизнес-структур были подготовлены 6 детальных обзоров крупнейших международных электронных торговых площадок, включая такие как Амазон, Ракутен, ТрейдКи, ГлобалСорс и ряд российских маркетплейсов. Интересным представляется торговая платформа News Community, которая объединяет покупателей и продавцов, предоставляя участникам ключевые новости рынка, пресс-релизы и справочную информацию для принятия обоснованных решений. Кроме того, совместно с Международным торговым Центром и ЕС на сегодня в стране реализуется долгосрочный проект по поддержке внутренней - региональной и международной торговли в Центральной Азии "Ready4Trade Central Asia", - отметил генеральный директор АО "Центр развития казахстанской торговли "QazTrade" Азамат Аскарулы.

В рамках первого модуля данного проекта уже обучено 9 национальных бизнес-тренеров, которые занимаются вопросами обучения МСБ по ведению онлайн-торговли. Отобрано 45 представителей малого и среднего бизнеса, занятых в сфере текстиля, швейного дела, ремесленничества и агробизнеса, представители которых проходят обучение. Также на текущий момент проводится подготовительная работа ко второму модулю, который продлится до мая 2022 года.

Благодаря реализации данного проекта предполагается сформировать пул отечественных предприятий, активно ведущих свой бизнес в онлайн-среде.

В целях обучения большего числа студентов основам электронной коммерции Министерством торговли и интеграции РК в текущем году планируется запустить обучающий модуль, который включает в себя материалы, видео-уроки, интервью с различными успешными предпринимателями онлайн-бизнеса.

Для стимулирования субъектов МСБ к переходу в онлайн режим предлагается мера по возмещению затрат МСБ на создание онлайн-магазина, которая соответствует мировой практике, успешно применяемой в развитых странах мира, например, в Сингапуре. Также в Казахстане инициируется вопрос по смягчению требований налогового законодательства для получения налоговой льготы в виде освобождения от подоходного налога субъектами электронной торговли товарами.

На сегодняшний день Министерство торговли РК получает ряд предложений со стороны инвесторов по созданию фулфилмент-центров. Совместно с АО "Казпочта" к 2025 году планируется запустить работу еще 16 фулфилмент-центров во всех регионах страны. Во исполнение данного мероприятия АО "Казпочта" утвержден План проведения семинаров в рамках развития электронной коммерции в Республике Казахстан в 2020 году. Данное мероприятие направлено на вовлечение отечественных предпринимателей в электронную торговлю. В 2020 году проведено 6 подобных мероприятий на тему "Интернет магазин: как создавать и какими инструментами продвигать. Школа экспорта, цифровые продажи" в городах Алматы (два раза), Атырау, Тараз, Кызылорда и Уральск, в ходе которых было которых обучено 706 человек.

С марта 2020 года проведение семинаров в регионах Республики Казахстан приостановлено ввиду введения карантинного режима в стране. В этой связи, вместо запланированных согласно утвержденному Плану 30 семинаров за период с марта по декабрь 2020 года проведено 4 вебинара, на которых обучено 2 916 слушателей. Всего обучено 3622 слушателя, из запланированных 3600.

Критики и скептики часто вопрошают, чем же может торговать Казахстан? Обратимся к цифрам: в прошлом году перечень товаров, проданных казахстанскими производителями за рубеж, превысил 4,6 тысячи.

По словам министра торговли и интеграции РК Бахыта Султанова, больше 4600 видов продукции, произведенной в нашей стране, купили покупатели в России, Китае, Арабских Эмиратах, Бразилии, Австралии, Канаде, Сингапуре, ЮАР. География нашего экспорта охватывает практически весь мир. И продаем мы не только нефть, а уже обработанные товары. У одних степень обработки глубокая, у других - незначительная. Но все они не сырье, а уже готовые товары, которые в мире известны под брендом made in KZ.

Например, в Канаду наши предприниматели отправляют гидравлические автокраны, рыбное филе. Во Францию Казахстан экспортирует детали вертолетов и измерительные приборы для авиационной промышленности. В Нидерланды идут земснаряды, применяющиеся на море, в Грецию - оборудование для забивки и извлечения свай, а в Швейцарию - лекарственные средства. Алжир покупает в Казахстане силовые насосы, подшипники и головки для гаечных ключей. Аргентина импортирует от Казахстана арматуру, Ирландия - детали бурильного оборудования и гидравлических установок.

Также отправляются нелегированный алюминий, металлопрокат, медь, ферросилиций, свинец, феррохром, фосфор, сера. Сжиженные бутан и пропан пользуются огромным спросом в десятках стран. Только в прошлом году страна экспортировала сжиженного газа почти на 600 миллионов долларов. Аминокислоты, нуклеиновые кислоты и соли, глюконовая кислота - это все продает Казахстан.

По словам министра, в Нур-Султане есть небольшая компания, где работают около 10 человек, но при этом они занимаются экспортом парашютов в Узбекистан и Вьетнам. Слива и малина из наших теплиц, расфасованная по маленьким коробочкам, продается в магазинах Арабских Эмиратов.

На маркетплейсе Alibaba продается 4000 видов казахстанских товаров. Там можно купить даже витамины для кошек и собак, которые производятся в Алматы.

В Казахстане производится и экспортируется очень много различных видов продукции. Страна постепенно встраивается в глобальные производственно-торговые цепочки. И тот факт, что наши товары пользуются спросом на других континентах, свидетельствует о правильности выбранной политики.

На всех стройках страны используется цемент отечественного производства, в магазинах появляется все больше продукции легкопрома отечественного производства, мебель в домах и квартирах казахстанцев - местного производства, бытовая и автохимия, не говоря уже про продтовары.

Да, есть высокая конкуренция с продукцией из других стран. Но она только стимулирует казахстанские товары становиться лучше и быть более востребованными как местными, так и зарубежными потребителями. Министерство торговли и интеграции прилагает усилия по повышению качества отечественных товаров, чтобы нашему бизнесу было комфортнее чувствовать себя и на внутреннем, и внешнем рынках", - сообщил генеральный директор АО "Центр развития казахстанской торговли "QazTrade" Азамат Аскарулы.

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