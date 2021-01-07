ЕНПФ опубликовал новый порог достаточности для снятия пенсионных накоплений

Нур-Султан. 6 января. Kazakhstan Today - Единый накопительный пенсионный фонд РК опубликовал инструкцию, как проверить доступную сумму для частичного изъятия своих пенсионных накоплений, а также таблицу порогов достаточности, передает Kazakhstan Today.

Напомним, каждый казахстанец теперь имеет возможность воспользоваться правом досрочного снятия части своих пенсионных накоплений на приобретение жилья или лечение. Чтобы снять пенсионные накопления, необходимо достигнуть "порога достаточности", то есть соотношения возраста вкладчика ЕНПФ и размера его накоплений.

Таблица «порогов достаточноcти» в рамках досрочного использования пенсионных средств

В ЕНПФ также разъяснили, что информацию о сумме пенсионных накоплений, доступной для целевого использования, и данные о состоянии пенсионных накоплений можно получить следующими способами:

1. Через сайт ЕНПФ и Личный кабинет вкладчика. Для этого необходимо ввести ИИН и пароль, либо иметь электронно-цифровую подпись (ЭЦП).

2. Информация о состоянии пенсионных накоплений доступна на сайте egov.kz и через мобильное приложение eGov mobile. Для этого пользователям необходима электронно-цифровая подпись (ЭЦП).

3. Получить сведения о сумме, доступной для целевого использования, можно также с помощью телеграм-бота @enpf.

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