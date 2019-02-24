"First Heartland Securities" приобрела 99,5% акций Цеснабанка

Астана. 6 февраля. Kazakhstan Today - Инвестиционная компания группы автономных организаций образования "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев фонд" приобрела 99,5% акций АО "Цеснабанк", передает Kazakhstan Today.

АО "First Heartland Securities" (FHS) - инвестиционное подразделение финансовой холдинговой компании, принадлежащей группе автономных организаций образования "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев фонд", приобрело АО "Цеснабанк" по договору купли-продажи и в соответствии с рамочным соглашением, одобренным правительством и Национальным банком Республики Казахстан, сообщает пресс-офис Назарбаев Университета.

АО "Цеснабанк" станет одним из важнейших звеньев инвестиционных структур группы. Усилия банка будут направлены на развитие банковских услуг и продуктов для малого и среднего бизнеса. Деятельность банка будет инструментальной в реализации различных инициатив по диверсификации и устойчивому развитию экономики Казахстана", - говорится в сообщении.

В рамках группы функционируют инвестиционные структуры, такие как эндаумент фонды и финансовые организации, созданные для поддержки деятельности группы в соответствие с мировой практикой. Вхождение в группу Цеснабанка расширит возможности по финансированию образовательных и научных программ, в целом, улучшит финансовое состояние группы, а также, что важно, создается новая институциональная модель, которая способствует взаимодействию науки и образования с бизнесом.

"Назарбаев Университет - это не просто лучшая образовательная модель и научная практика, но и также ключевой национальный проект, призванный оказать содействие устойчивому и ускоренному развитию Казахстана, его институтов, экономике и качеству жизни населения. Со своей стороны, Назарбаев Университет обеспечит прозрачное и эффективное управление банком в соответствии с передовыми международными стандартами", - отметил президент АОО "Назарбаев Университет" и председатель попечительского совета АОО "Назарбаев Интеллектуальные школы" Шигео Катсу.

АО "First Heartland Securities" - казахстанская брокерская компания, входящая в состав инвестиционного холдинга автономных организаций образования "Назарбаев Университета", "Назарбаев Интеллектуальные школы" и "Назарбаев фонд". FHS является частью группы First Heartland, в которую входит коммерческий банк First Heartland Bank и компания по управлению активами First Heartland Capital. FHS имеет 10-летний опыт работы на рынке ценных бумаг. Компания оказывает инвестиционно-финансовые, а также банковские услуги через дочерний банк FHB группе компаний "Назарбаев Университет", "Назарбаев Интеллектуальные школы", их сотрудникам и крупным клиентам частного сектора. FHS придерживается консервативной низкорисковой кредитной и инвестиционной стратегии, использует передовые технологии при подготовке инвестиционных решений, а также предоставляет высокий уровень персонального обслуживания, говорится в сообщении.

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