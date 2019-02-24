Fitch Ratings подтвердило рейтинги "Самрук-Энерго" на уровне "BB", прогноз "Стабильный"

Астана. 23 февраля. Kazakhstan Today - Международное рейтинговое агентство Fitch Ratings подтвердило рейтинги АО "Самрук-Энерго" на уровне "BB", прогноз "Стабильный", передает Kazakhstan Today.

Агентством Fitch подчеркивается подтверждение долгосрочных кредитных рейтингов АО "Самрук-Энерго" в иностранной и национальной валюте по методологии Fitch Ratings рейтингования компаний, связанных с государством, на уровне "BB", прогноз "Стабильный". Подтверждение рейтингов обусловлено тем, что компания добилась значительных успехов в снижении доли заемных средств, достижении высоких показателей и значительных финансовых результатов группы за 2018 год, которые превзошли ожидания аналитиков, говорится в сообщении офиса связей с правительством и коммуникаций АО "Самрук-Энерго".

Подтвержденный рейтинг включает в себя мнение агентства о нововведении в законодательстве по тарифам и введению рынка мощности с 2019 года, а также о мероприятиях, проводимых группой по корректировке предельного тарифа и получению индивидуальных тарифов в будущем, в том числе за счет ввода новых мощностей.

В комплексе с увеличением доходов компании Агентством отмечено существенное сокращение долговой нагрузки и, как следствие, улучшение показателя валового финансового левериджа.

Кроме этого, отмечено улучшение качества кредитного портфеля в виде привлечения средств от Азиатского банка развития, направленного на рефинансирование более дорогостоящих кредитов компании. Доля международных финансовых институтов в структуре кредитного портфеля компании составила 30%, что оказывает существенное влияние на скоринговый балл группы. При этом компания планирует в дальнейшем наращивать долю иностранных кредиторов в структуре долгового портфеля.

Агентством также отмечается снижение уровня валютного риска с 60% на конец 2016 года до 20% от общего долга на конец 2018 года и ожидаемое его дальнейшее снижение, а также проведение мероприятий группой по хеджированию валютных рисков.

Fitch высоко оценивает статус, права собственности и каналы управления "Самрук-Энерго" с государством как сильные ввиду того, что компания находится в 100%-ной государственной собственности. На долю "Самрук-Энерго" приходится около 30% генерации электрической энергии и около 40% общей добычи угля страны в 2018 году", - указывается в сообщении.

Оценка социально-экономических последствий потенциального дефолта АО "Самрук-Энерго" как умеренная отражает мнение Агентства о том, что большая часть операционной деятельности дочерних структур продолжится в случае невозможности исполнения своих обязательств материнской компанией.

Вместе с тем Агентство отмечает, что "Самрук-Энерго" обладает достаточным уровнем ликвидности и денежных средств для полного покрытия своих краткосрочных обязательств.

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