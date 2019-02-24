Уральск. 21 февраля. Kazakhstan Today - Казахстанский лоукостер FlyArystan планирует в мае организовать рейс между Уральском и Алматы, передает Kazakhstan Today.

Планы по открытию рейса обсудили на встрече аким Западно-Казахстанской области Алтай Кульгинов и вице-президент авиакомпании Паоло Ричиотти. Лоукостер планирует в мае текущего года организовать рейс между Уральском и Алматы, а также рассматривает возможность рейсов и по другим направлениям, сообщили в пресс-службе акима ЗКО.

"Стоимость наших авиабилетов будет значительно ниже действующих цен на рынке внутренних авиаперевозок", - сказал Паоло Ричиотти.

Также в ходе встречи обсуждалось текущее состояние и перспективы развития аэропорта Уральска.

"Мы хотим, чтобы наш аэропорт соответствовал международным стандартам и всем требованиям по качеству. В этом году начнется модернизация терминала аэропорта. Планируем увеличить площадь терминала с 4 тыс. до 8 тыс. квадратных метров, что позволит увеличить пассажиропоток до 350 тыс. в год. Самое главное: для нас важно создать благоприятные и безопасные условия, обеспечить доступность авиабилетов для жителей и гостей области", - сказал аким области.

При использовании информации, гиперссылка на информационное агентство Kazakhstan Today обязательна. Авторские права на материалы агентства