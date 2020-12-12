Фонд Самрук-Казына будет преобразован в инвестиционный холдинг

Нур-Султан. 11 декабря. Kazakhstan Today - Совет директоров ФНБ "Самрук-Казына" утвердил план развития Фонда на 2021-2025 годы, передает Kazakhstan Today.

По информации пресс-службы Самрук-Казына, 13 ноября глава Фонда Ахметжан Есимов представил Совету по управлению под председательством Елбасы Концепцию преобразования Фонда в инвестиционный холдинг. В ней определены ключевые цели в обновленной Стратегии развития Фонда до 2028 года. Главная из них - переход "Самрук-Казына" в среднесрочной перспективе к новому формату работы в качестве инвестхолдинга по аналогии с ведущими суверенными фондами благосостояния.

Как сообщила сегодня на брифинге управляющий директор по стратегическому развитию ФНБ "Самрук-Казына" Ляззат Боранкулова, основными задачами Плана развития Фонда на ближайшие пять лет будут обеспечение финансовой устойчивости и стабильности, поддержание достаточного уровня ликвидности корпоративного центра и портфельных компаний Фонда.

Для обеспечения роста нового портфеля в 2021 году будет продолжена работа по формированию Фонда будущих поколений, а также начнется осуществление прямых инвестиций на принципах со-инвестирования.

Это позволит начать наращивание коммерческих активов в портфеле Фонда. Таким образом, Фонд сосредоточится на продолжении оптимизации и реструктуризации портфеля с полным переходом к активному управлению инвестиционным портфелем к 2024 году.

Боранкулова отметила, что уже с 2021 года Фонд начнет активно инвестировать. На данный момент, определено 12 приоритетных отраслей, среди которых информационные технологии, инфраструктурное строительство, зеленая энергетика, химическая промышленность, здравоохранение, машиностроение, логистика, сельское хозяйство, горнодобывающая промышленность, научные разработки и так далее. Этот список не является исчерпывающим и будет обновляться ежегодно при изменении глобальных и региональных тенденций и изменений рынков.

Также сообщается, что глобальный кризис повлиял на финансовые показатели группы Фонда. Тем не менее "Самрук-Казына" ожидает завершить 2020 год с фактическими значениями, намного превышающими первоначальные планы.

Несмотря на сложившиеся внешние факторы, в 2021 году ключевые стратегические КПД группы компаний улучшаются в сравнении с оценкой текущего года. Стоимость чистых активов Фонда в 2021 году возрастет на 653 млрд тенге и составит 14 трлн тенге. Среднегодовой темп роста за последние 6 лет равен 8,2%, за последние 10 лет - 9,1%. Ожидаемый рост превышает цели стратегии, которые были утверждены на уровне 8%", - сказала Боранкулова.

Ожидается, что чистая стоимость активов Фонда увеличится к 2025 году на 6,9 трлн тенге и составит 21 трлн тенге, а показатель чистого дохода Фонда в 2021 году достигнет уровня 523 млрд тенге, что выше оценки текущего года на 22%. В течение последующих 4 лет ожидается достижение чистого дохода в общей сумме 6,2 трлн тенге. Показатель эффективности задействованного капитала планируется на уровне 4,7%, с улучшением к 2025 году до уровня 9,1%.

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