ФРС США снизила базовую процентную ставку до 0-0,25%

Вашингтон. 16 марта. Kazakhstan Today - Федеральная резервная система (ФРС) США, выполняющая функции центрального банка страны, снизила ставку почти до нуля в рамках борьбы с рисками из-за коронавируса, передает Kazakhstan Today.

Последствия коронавируса будут оказывать воздействие на экономическую активность в краткосрочной перспективе, и это представляет угрозу для экономических перспектив. В свете этого развития событий комитет принял решение снизить целевой диапазон ставки по федеральным фондам до 0-0,25%", - цитирует заявление Федерального комитета по операциям на открытом рынке (FOMC, руководство ФРС) ТАСС .

Отмечается, что комитет рассчитывает, что будет сохранять этот целевой диапазон до тех пор, пока не будет уверен в том, что экономика выдержала последние события и находится на пути к целевым показателям максимального уровня занятости и ценовой стабильности.

Кроме того, ФРС объявила о том, что переходит к политике так называемого количественного смягчения. Система закупит дополнительные облигации на общую сумму в 700 млрд долларов, их них 500 млрд долларов будет приходиться на казначейские бумаги США.

Также ФРС совместно с Банком Англии, Европейским центральным банком (ЕЦБ), Банком Канады, Национальным банком Швейцарии и Банком Японии приняла скоординированное решение "расширить предоставление ликвидности в помощью существующих соглашений по своп-линиям (взаимному обмену валютами по фиксированным курсам) в долларах США".

Центральные банки договорились снизить ставку существующих своп-линий в долларах США на 25 базисных пунктов", - говорится в распространенном совместном сообщении регуляторов.

Кроме того, банки договорились начать предоставление валюты США с 84-дневным сроком погашения в дополнение к существующим операциям со сроком погашения в одну неделю.

Президент США Дональд Трамп ранее постоянно критиковал политику ФРС и ее руководителя и призывал финрегулятор прибегнуть к мерам экстренного стимулирования национальной экономики для преодоления последствий распространения в мире коронавируса. ФРС считается независимым органом федерального правительства США и принимает решения самостоятельно, они не подлежат одобрению президентом США.

Ранее ФРС на созванном 3 марта впервые со времен финансового кризиса 2008 года экстренном заседании снизила ставку на 50 базисных пунктов - до 1-1,25% - в рамках борьбы с рисками, порожденными распространением коронавируса.

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