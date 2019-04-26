Глава БРК назвал создание ЕНПФ ошибкой

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Алматы. 25 апреля. Kazakhstan Today - "Ошибкой" назвал создание Единого накопительного пенсионного фонда председатель Банка развития Казахстана Болат Жамишев. Такое заявление финансист сделал на лекции в казахстанской фондовой бирже KASE, информирует телеканал " Астана " со ссылкой на Форбс.kz, передает Kazakhstan Today.

Я думаю, что создание ЕНПФ было ошибкой. Но если уже и создан Единый пенсионный фонд, то можно использовать его преимущества в том, чтобы, скажем, контроль за эффективностью управления осуществлялся не надзорным органом, который всегда ограничен какими-то рамками, а осуществлялся ЕНПФ, который отдает в доверительное управление. В этом случае полномочия у него могут быть очень широкие", - сказал Жамишев.

В ЕНПФ отказались прокомментировать заявление главы БРК. В фонде отметили, что ЕНПФ не управляет пенсионными активами, а выступает в качестве оператора, который даёт информацию вкладчикам о состоянии их накоплений. Что касается качества управления пенсиями, то, по последним данным ЕНПФ, по состоянию на 1 апреля этого года, пенсионные активы казахстанцев достигли почти 10 трлн тенге. Доходность пенсионных накоплений с начала года достигла 11,5%.

Интересно, что долей пенсионных активов уже распоряжается внешний игрок. Иностранная компания Aviva Investors Global Services Limited* имеет в управлении меньше 1% активов ЕНПФ, или 84 млрд тенге, и с начала года показала доходность в один и семьдесят девять процентов", - сообщает телеканал.

Ранее в Национальном банке сообщали, что вопрос полной передачи пенсионных активов частным компаниям, специализирующимся в их управлении, ещё на стадии обсуждения.

Концепция реформирования системы управления пенсионными активами согласована с ОЮЛ "Ассоциация финансовых организаций Казахстана" и Национальной палатой предпринимателей "Атамекен". Сейчас её рассматривают в рамках Межведомственной комиссии по вопросам законопроектной деятельности", - прокомментировали в Нацбанке.

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