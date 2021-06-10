Глава Счетного комитета: динамика роста госдолга нас тревожит

НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - В ходе пленарного заседания мажилиса парламента Республики Казахстан председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова сообщила о тревожной тенденции роста государственного долга республики, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Годуновой, в настоящее время госдолг РК достиг 20,6 трлн тенге. Соотношение долга к ВВП достигло 29,4% и превысило установленный лимит в 27%.

Она подчеркнула, что соотношение в 29% является достаточно высоким уровнем.

Хотя совершенно верно, что уровень госдолга находится в безопасных пределах. МВФ считает соотношение до 60% безопасным уровнем, но тем не менее сама динамика нас тревожит", - подчеркнула спикер.

Также она отметила резкий рост - в 5 раз - долга местных исполнительных органов, который на начало 2021 года составил 1 трлн 100 млрд тенге (на 1 января 2020 года - 217 млрд тенге).

Пока это в рамках утвержденного лимита 1,6 трлн тенге, но создает риски в будущем", - добавила глава комитета.

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