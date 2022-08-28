ЧОЛПОН-АТА. 26 АВГУСТА - На заседании Евразийского межправительственного совета главы правительств стран ЕАЭС обсудили вопрос расширения использования национальных валют стран Союза при осуществлении расчетов во взаимной торговле, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Главы правительств стран ЕАЭС обсудили вопрос расширения использования национальных валют стран Союза при осуществлении расчетов во взаимной торговле. Развитие ЕАЭС и последовательный рост взаимной торговли между государствами-членами сопровождаются повышением доли национальных валют во взаимных расчетах. За прошедшие с момента создания Союза семь лет их доля превысила 70%, достигнув к 2022 году показателя в 74%", - сообщает ЕЭК.
Всего на заседании главы правительств рассмотрели девять вопросов.
Главы правительств государств ЕАЭС заявили о завершении работы над соглашением об учреждении Евразийской перестраховочной компании (ЕПК) - международной финансовой организации, не имеющей аналогов на евразийском пространстве.
Члены Межправсовета одобрили перечень приоритетных инфраструктурных транспортных проектов в странах ЕАЭС.
Главы правительств стран ЕАЭС обсудили внесение изменений в Договор о Союзе в части взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам.
Членам Межправсовета были представлены доклады Евразийской экономической комиссии о ходе работы по созданию и внедрению механизмов финансирования промышленной кооперации в Союзе и о ходе работы над Соглашением о регулировании в ЕАЭС алкогольного рынка.
ЕЭК продолжит работу по сближению позиций сторон по Соглашению о регулировании в ЕАЭС алкогольного рынка, внесению изменений в Договор о Союзе в части взимания косвенных налогов при электронной торговле товарами, реализуемыми физическим лицам.
В ходе мероприятия был подписан ряд документов:
- Распоряжение "О финансировании промышленной кооперации в Евразийском экономическом союзе";
- Заявление в рамках вопроса "О проекте Соглашения об учреждении Евразийской перестраховочной компании";
- Распоряжение "О перечне приоритетных интеграционных инфраструктурных проектов в сфере транспорта государств - членов Евразийского экономического союза";
- Распоряжение "О дальнейшей работе по расширению использования национальных валют государств-членов Евразийского экономического союза при осуществлении расчетов в рамках взаимной торговли";
- Распоряжение "О времени и месте проведения заседания Евразийского межправительственного совета";
- Распоряжение "О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Совета Евразийской экономической комиссии";
- Распоряжение "О представлении Высшему Евразийскому экономическому совету кандидатуры члена Коллегии Евразийской экономической комиссии".
Сообщается, что следующее заседание Евразийского межправительственного совета состоится 20-21 октября этого года в Республике Армения.
В заседании приняли участие председатель ЕМПС, председатель Кабинета Министров - руководитель администрации президента Кыргызской Республики Акылбек Жапаров, премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян, премьер-министр Республики Беларусь Роман Головченко, премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов, председатель правительства Российской Федерации Михаил Мишустин, председатель Коллегии Евразийской экономической комиссии Михаил Мясникович. Со стороны представителей государств - наблюдателей при ЕАЭС - премьер-министр Республики Узбекистан Абдулла Арипов, премьер-министр Республики Куба Марреро Крус, чрезвычайный и полномочный посол Республики Куба в Российской Федерации Хулио Антонио Гармендия Пенья, а также премьер-министр Азербайджанской Республики Али Идаят оглы Асадов в качестве приглашенного участника заседания.