Нур-Султан. 12 мая. Kazakhstan Today - Годовой рост цен на продовольственные товары ускорился до 10,4%. Об этом сообщил председатель Национального банка РК Ерболат Досаев, передает Kazakhstan Today.

По словам председателя Нацбанка, в условиях недостаточного предложения, связанного с ограниченным импортом в результате введения карантинных мер в странах-торговых партнерах, месячный рост цен на продовольственные товары составил 1,9%, годовой рост ускорился до 10,4%, что является максимальным значением с 2017 года. В наибольшей степени в апреле текущего года подорожали фрукты и овощи - на 5,6%, сахар - на 6,2%, крупы - на 3,4%.

Кроме того, ввиду приостановки деятельности объектов торговли и сервиса рост цен на непродовольственные товары и платные услуги сохранился практически на уровне предыдущего месяца.

Цены на непродовольственные товары выросли на 5,4% в годовом выражении. Рост цен на отдельные товары, такие как медикаменты и товары личного пользования, связанный с ослаблением национальной валюты, был нивелирован снижением цен на ГСМ (цена на бензин снизилась на 1,3% в апреле, на дизельное топливо - на 2,3%).

Годовой рост цен на платные услуги сохранился на уровне 3,5%. Сдерживающим фактором стало временное снижение тарифов на коммунальные услуги на период действия режима ЧП.

Досаев также рассказал, что в апреле текущего года ситуация на мировых товарных и финансовых рынках начала восстанавливаться на фоне масштабных фискальных и монетарных стимулов. Фондовые площадки вышли в положительную зону роста по мере постепенного выхода ряда стран мира из карантина. Рынок акций вырос в среднем на 11-12%, отыграв значительное мартовское падение.

Было достигнуто соглашение ОПЕК+ 10 апреля о сокращении производства нефти на 9,7 млн баррелей в день. Первоначально соглашение ОПЕК+ не улучшило настроение на сырьевом рынке на фоне увеличения запасов нефти и опасения более глубокого падения спроса на сырье. Как следствие, цена на нефть марки Brent снижалась до минимальной отметки $15,98 за баррель в ходе торгов 22 апреля.

К концу апреля котировка нефти отыграла падение и достигла $25,27 за баррель (с начала года - снижение на 61,7%).

Снижение цен и мирового спроса на нефть, а также введение режима ЧП и карантина отразилось на показателях экономической активности в Казахстане. По предварительным данным КС МНЭ наибольшее снижение за 4 месяца показали такие сервисные отрасли как транспорт (на 11%) и торговля (на 8,9%).

На этом фоне в целях поддержания деловой активности и создания более благоприятных условий для кредитования экономики в начале апреля Национальный банк с 6 апреля снизил базовую ставку до 9,5% с коридором +/- 2 процентных пункта, а 27 апреля сохранил базовую ставку на том же уровне.

По оценкам Нацбанка, при позитивном развитии ситуации на мировых сырьевых рынках и улучшении внешних условий коридор инфляции в текущем году может составить 6-8% при росте цен на нефть до $35-40 за баррель.

На фоне роста спроса на продукты питания в условиях чрезвычайного положения и карантина годовая инфляция в Казахстане продолжает ускоряться и сложилась на уровне 6,8% в апреле, формируясь второй месяц подряд выше целевого коридора 4-6% на 2020 год.

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