Хоргос передают в ведение Министерству торговли

Нур-Султан. 5 октября. Kazakhstan Today - Опубликовано постановление правительства Республики Казахстан "О принятии государственного пакета акций акционерного общества "Управляющая компания специальной экономической зоны "Международный центр приграничного сотрудничества "Хоргос" из коммунальной собственности в республиканскую собственность", передает Kazakhstan Today.

С целью успешной реализации межгосударственного проекта специальных экономических зон "МЦПС "Хоргос" и создания условий для продвижения казахстанского экспорта, наращивания объема приграничной торговли между РК и КНР предусматривается передача прав владения и пользования государственным пакетом акций акционерного общества "УК СЭЗ МЦПС "Хоргос" в ведение Министерства торговли и интеграции Республики Казахстан", - говорится в пояснительной записке к постановлению.

В документе отмечается, что "принятие проекта не повлечет социально-экономических и/или правовых последствий".

Постановление вводится в действие со дня подписания.

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