Импорт сахара могут освободить от НДС в Казахстане

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АСТАНА. 21 СЕНТЯБРЯ - В Казахстане импорт сахара могут освободить от налога на добавленную стоимость. Об этом на заседании мажилиса сообщил министр национальной экономики Алибек Куантыров, озвучивая проект поправок в Налоговый кодекс, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В рамках поправок, направленных на стимулирование отечественных товаропроизводителей, для стимулирования производства сахара предлагается освобождение от НДС импорта сахара-сырца тростникового, а также продление срока действия льготы по НДС для производителей сахара, сообщил глава МНЭ.

Также предлагается норма по уменьшению НДС на 70% при переработке рыбы рыболовными предприятиями. Сейчас такую льготу применяют рыбоводные хозяйства.

Следующая норма касается реализации аффинированного золота. Сейчас реализация Национальному банку такого золота освобождается от НДС. Предлагается распространение нормы и на реализацию золота ювелирам", - рассказал Куантыров.

Также решается вопрос укрупнения электрических сетей. Предлагается исключение возникновения налоговых обязательств при безвозмездном получении электрических сетей энергопередающей организацией.

Отдельный блок поправок в Налоговый кодекс направлен на снижение нагрузки на фонд оплаты труда.

В настоящее время с фонда оплаты труда уплачиваются несколько платежей с разными ставками, базами исчисления. Предлагается данные платежи объединить в один платеж", - пояснил Куантыров.

Предусматривается снижение нагрузки за счет индивидуального подоходного налога, так как размер социальных платежей влияет на будущие выплаты работникам.

По его словам, единая ставка будет учитывать введение обязательных пенсионных взносов и рост ставок социальных отчислений. Платеж будет применяться на добровольной основе субъектами микро- и малого бизнеса, применяющими специальные налоговые режимы. Сумма будет распределяться аналогично механизму единого совокупного платежа.

Таким образом, единый платеж позволит не только упростить исчисление налогов и платежей с заработной платы, но и снизить налоговую нагрузку", - резюмировал спикер.